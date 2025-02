Mariano Soso: "No tuvimos precisión y costo muchísimo, no era el juego que habíamos pensado"

Newell's perdió ante Central Córdoba en Santiago del Estero y el técnico Mariano Soso quedó muy preocupado por la nueva derrota, la tercera en el Apertura de la Liga Profesional. "Tuvimos la oposición de dar un paso adelante después de Aldosivi. No tuvimos precisión y costo muchísimo , no era el juego que habíamos pensado. En el segundo tiempo no tuvimos la claridad para empatarlo. Es una semana muy importante para nosotros", dijo el técnico rojinegro.