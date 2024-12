Marco Ruben hizo explotar una bomba: "Fue uno de mis peores días con la camiseta de Central"

Ruben no es de efectuar declaraciones regularmente pero a la salida del vestuario de River lo hizo, y cómo : lanzando dardos hacia el cuerpo técnico y también señalando que en el último tiempo vio cosas en el club que no le gustaron, aunque exceptuó a la dirigencia.

"Fue mi anteúltimo partido seguro, no sé si mi último", dijo, dejando en claro que no habrá más Marco Ruben en 2025 y nunca más con la 9 canalla, a los 38 años y luego de esta increíble vuelta.

"Estoy viendo lo que está pasando en el club, hay cosas que no me gustaron. Por eso digo que estoy muy dolido y fue uno de los peores días con la camiseta de Central", lanzó Ruben. Por eso se le preguntó si estaba decepcionado con el club: "No, no estoy decepcionado con el club. La dirigencia no tiene nada que ver", intentó aclarar para direccionar bien sus palabras, que evidentemente estaban referidas a Ariel Holan y a su decisión de excluirlo en el entretiempo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/patograndt/status/1865961607475433903&partner=&hide_thread=false Le tengo un gran respeto a Marco Ruben pero me parece que aca se equivoco, un buen lider nunca se pone adelante del escudo pic.twitter.com/JGeknPgNcT — Pato Gran DT (@patograndt) December 9, 2024

"Ese es el tema, no creo se me haya respetado desde hace una fecha y eso me duele mucho, es algo personal", abundó dando más detalles. Y poniendo ya de aliada a la hincha auriazul: "La gente de Central debe sentir lo mismo que yo", aseguró.

Ruben volvió a decir que "la dirigencia no tiene nada que ver. Es un sentimiento personal desde hace una fecha", o sea desde el encuentro con Racing, donde curiosamente jugó por primera vez de titular con Holan y además disputó los 90 minutos.

Durante la semana previa a River parecía que Ruben le dejaba el lugar a Enzo Copetti, con quien Holan probó, pero el 9 histórico volvió a ser titular. Eso sí, llamó la atención que el DT canalla lo sacara después del gol de River en adicional del primer tiempo, ya en el vestuario.

"Creo que debería pasar otro tipo de respeto, de trato, nada más", abundó Marco. Y sobre su cambio dejó en claro lo que sintió al ser excluido: "Mi salida no estaba hablada. Tenía mas ganas de jugar que nadie".

La respuesta de Ariel Holan

El técnico de Central recogió el guante al salir del vestuario después de Ruben y cuando le dijeron de las declaraciones del 9, respondió: "Lamento si se molestó. No lo vi así. Le habían sacado amarilla pero lo saqué sobre todo por el tipo de partido que estábamos jugando".

Y explicó: "Tener a Marco en este momento de su carrera a sesenta metros del arco, esa no era la idea. Era difícil torcer eso en el partido y no es por una cuestión de lo que colectivamente pudiera hacer el equipo para que él pudiera jugar".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1865962771050852506&partner=&hide_thread=false El Profe Holan le respondió a las picantes declaraciones de Marco Ruben y explicó la salida del ídolo Canalla en el entretiempo vs. River... ¿qué te parece?



#DisneyPlus | #ESPNFútbol1 pic.twitter.com/kuDrANIWOi — SportsCenter (@SC_ESPN) December 9, 2024

Lo cierto es que la vuelta de Central fue un polvorín y seguramente las declaraciones del gran ídolo canalla traerán coletazos en la semana. El fin de año auriazul, con un técnico recién llegado y un Marco Ruben que se va, será por cierto muy movido.