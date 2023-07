Malcorra se cae y se levanta, siempre con la banca de Russo

Antes de cualquier reflexión, es conveniente recordar que Malcorra es una pieza más en este engranaje canalla y que no es de esos jugadores que puedan ganar un partido por sí solos, además de tener los vaivenes lógicos de cualquier otro futbolista, pero sí es claro que cuando se ilumina y juega, a todos se les hace un poco más fácil acoplarse. Eso es lo que a Russo tanto lo motiva para tener al zurdo siempre dentro del equipo, aunque con una función no tan rígida desde lo táctico. A muchos jugadores de buen pie y con capacidad de desequilibrio les pasa esto de ir de un partido no del todo bueno a uno brillante y Malcorra no parece ser la excepción.