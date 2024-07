Macagno fue el mejor en el empate de Newell's ante Independiente Rivadavia

Gustavo Velázquez 4.5: El paraguayo no pudo otorgar solidez a la última línea. Villa le ganó siempre sus espaldas y lo hizo sufrir durante todo el pleito.

Ángelo Martino 4,5:El lateral nunca pudo mostrarse como alternativa válida por la izquierda. Ante la falta de ideas de los generadores, tampoco pudo aportar su sorpresa desde atrás.

Juan Ignacio Méndez 4: No pudo ser el motor del mediocampo leproso y tampoco esta vez le pudo otorgar el equilibrio a un equipo que expuso en esta ocasión mandíbula frágil.

Julián Fernández 5: Ya con la confirmación de que será titular un tramo importante de la Liga por la lesión de Pitbull, sintió un poco la responsabilidad. Nunca pudo cortar y poner a su equipo en el desarrollo del trámite que más le convenía.

Francisco González 5,5: Panchito arrancó por derecha y se mostró en muchos tramos picante e inquieto, aunque no pudo terminar todo lo que insinuaba desde sus apariciones. Fue el que más peligro generó.

Ever Banega 3,5: No pudo convertirse en la principal usina de generación de juego en el conjunto rojinegro. Nunca encontró un lugar para que le llegue la pelota y tampoco generó algo desde lo individual. Si él no aparece, a Newell’s le cuesta todo mucho más.

Fernando Cardozo 4: Fue uno de los que sintió el desgaste en el cierre del partido anterior y esta vez tampoco se lo vio a pleno. Arrancó por izquierda y después el DT lo fue rotando. Fue bien reemplazado.

Juan Ignacio Ramírez 3,5: Ante Barracas se acercó al grito de gol y no pudo sacarse la espina ante los mendocinos. Tuvo jugadas en las que no estuvo certero para decretar la apertura.

Ingresaron:

Gabriel Carabajal 5: Esta vez entró por Cardozo. Tuvo el gol del triunfo sobre el final, pero su remate cruzado se fue apenas desviado.

Jeremías Pérez Tica 4: Ingresó por Panchito González y esta vez no pudo ser parte de una jugada que saque al empate de su chatura.

Giovanni Chiverano: - Entró por Banega pero no pudo exhibir aportes de valía en los minutos finales.

Tomás Pérez: - La igualdad en el Parque al menos sirvió para que el pibe debute en primera. El plantel necesita opciones entre los volantes centrales y mostró que puede ser variante.

DT: Sebastián Méndez 4,5: Era el estreno de su proceso en el Parque, y no pudo dar otra señal positiva, en un marco de mayores compromisos y responsabilidades. Apostó al mismo dibujo táctico (4-2-3-1) y parece que será su esquema base. Su ciclo no logró tomar impulso, ni aire para pretender algo más. Tendrá que retocar mucho de cara al próximo compromiso.

LA FIGURA