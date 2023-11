Debut con triunfo en GER para el rosarino Luciano Ambrogi

En relación a su participación por un lugar en cuartos de final, Ambrogi, destacó: “Ahora ya estoy mejor, me pude sacar el peso de encima de jugar el primer partido en casa, ahora vamos a seguir con todo”. Además, Lucho contó cómo se sintió estando cerca de sus familiares y amigos: “La verdad que me emociona muchísimo, se lo contaba a ellos porque no siempre se puede jugar acá, que te vengan a ver ganar y estar con vos, así que estoy súper feliz. Espero poder seguir avanzando y que me sigan acompañando”.