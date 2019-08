Lovera: "Estaba buscando un partido así"

Un día después del empate ante Patronato, Maximiliano Lovera se debatía entre la alegría por el gran partido que hizo y la angustia por los dos puntos que, sintió, Central dejó en el camino. “Estaba buscando un partido así”, tiró el formoseño en dirección a ese medio vaso lleno. Por lo otro, habló de “bronca”, incluso ya con las pulsaciones en ritmo natural, después de haber pasado un día de calma, a orillas del río, “sin celular”, intentando que la pesca fuera fructífera, cosa que “no pudo ser”, según se sinceró en el diálogo que mantuvo con Ovación.

¿Con qué sensaciones te fuiste a dormir y qué sentiste al día después?

Es difícil, porque desde lo individual por el gol me fui a dormir muy contento, pero no podía dejar la lado la bronca que me dio haber empatado un partido que merecimos ganar. Dominamos el juego de principio a fin y por eso creo que no merecíamos el resultado que se dio.

¿Suelen darse ese tipo de contradicciones cuando suceden estas cosas?

Sí, lo que pasa es que estábamos haciendo un partido muy bueno y sin haber vuelto a ver el partido me animaría decir que el del gol fue el único remate al arco que tuvo Patronato. Por desgracia para nosotros pudieron convertir en esa jugada.

¿Qué análisis hiciste de tu partido?

El análisis en general es bueno porque sentí que pude hacer las cosas que quería. Muchas jugadas fueron buenas, pero lo más importante es que le sirvieron al equipo.

Son esas jugadas que siempre intentás pero esta vez te salieron casi todas.

Tato de jugar siempre de la misma forma y ese tipo de jugadas las tiro siempre. Esta vez salieron varias pero son cosas del fútbol.

¿Ayudó el funcionamiento del equipo o tuviste un día mucho mejor que otros?

Puede que haya habido algo de las dos cosas, pero lo fundamental es que con el correr de los partidos me estoy sintiendo cada vez mejor. En las primeras fechas mi rendimiento no fue el que esperaba, pero después fui mejorando.

Lo mejor que hiciste fue cuando te recostaste sobre las bandas, en la izquierda en el primer tiempo y por la derecha en el segundo.

Sí, me di cuenta. Lo que pasa es que cuando no me siento muy cómodo por el centro trato de tirarme un poco hacia afuera para entrar más en juego. Lo pude hacer para buscar alguna asistencia o remate al arco, pero siempre pensando en función del equipo.

¿Y cuando te recostás, preferís hacerlo sobre la izquierda para tirar la diagonal hacia el centro?

Me da lo mismo, pero generalmente me siento más cómodo haciéndolo por izquierda por eso que decís. Es que cuando logro desequilibrar puedo quedar con el arco de frente para poder rematar.

¿Te debías un partido de este tipo?

Y, estaba buscando con muchas ganas hacer un partido así porque quería agarrar más confianza de la que ya tenía. Igualmente mucho más importante fue haber llegado al gol.

¿Cuando saliste, sentiste que el reconocimiento de los hinchas fue mayor que otras veces?

Puede ser, aunque en medio del partido uno no se da cuenta de ese tipo de cosas, pero siempre es lindo que los hinchas reconozcan el esfuerzo que hace uno dentro de la cancha. Siempre es bienvenido el cariño de parte de ellos.

Tu salida sorprendió a todos. ¿A vos?

Uno siempre quiere seguir, pero somos un equipo y Cocca consideró que era lo mejor. El técnico toma las decisiones y uno debe respetarlas.

¿Por qué abrazaste a Ortigoza?

Porque en la semana me había dicho que iba a hacer un gol y cuando lo hiciera que fuera a saludarlo.

¿El partido del sábado puede ayudar para que los dirigentes encuentren el club que están buscando para cerrar una transferencia?

No sé. Siempre estuve muy tranquilo en ese tema. Estoy enfocado en lo que es el trabajo en Central y trato de esforzarme día a día para seguir mejorando. No estoy apurado por irme y ya dije varias veces que me gustaría quedarme a aportar en este momento del equipo.

Casualmente en los días que más se habló de una posible venta fue cuando mejor rendiste.

Es porque no estoy pendiente de eso, sino que como siempre digo, mi obligación es tener la cabeza en Central y trabajar día a día para crecer en lo personal y para ayudar al equipo.

Cuando llegó Gamba todos pensaron “es Lovera o Gamba”. ¿Te potenció la llegada de Lucas?

A todos nos sirve que haya jugadores de jerarquía dentro del plantel. Es importante que exista competencia entre nosotros porque eso te obliga a exigirte día a día. Cocca nos trata a todos por igual y a cada uno que le toca jugar le da mucha confianza.

En tu caso te dio confianza desde que llegó.

Es cierto. Es un técnico que habló mucho desde el principio, siempre me dejó en claro que confiaba en mis condiciones, pero que dependía de mí aprovechar las oportunidades que me iba a dar.

¿Al arranque del equipo en cuanto a puntos cómo lo ves?

En líneas generales creo que el arranque es bueno. Todavía no perdimos y estamos peleando para salir lo más rápido posible de la zona de descenso.

Lo de Patronato fue una chance enorme que desperdiciaron?

Sí, todos los sentimos de esa forma. Estamos convencidos de que el resultado no fue justo por cómo manejamos el partido. Hicimos los méritos para ganarlo, por eso el empate lo sentimos como una derrota.