"Los voy a extrañar mucho, lpm": Tomás Jacob publicó un emocionante mensaje para despedirse de Newell's

Si bien Jacob era claramente uno de los jugadores que podían emigrar en el actual mercado de pases, hasta el momento en que se supo que continuaría su carrera en Necaxa no se sabía de ofrecimientos ni negociaciones por uno de los jugadores que mejor rindió en el equipo de Cristian Fabbiani en el primer semestre.

El mensaje de despedida

El texto está acompañado de un video que registra imágenes de distintos momentos de su paso por el club.

"No podía no despedirme del club de mis amores, no tengo palabras para agradecerles todos estos años", escribió el jugador en IG. Y añadió: "Soy un bendecido de Dios por darme la oportunidad de cumplir mi sueño de chiquito con esta camiseta tan soñada".

Jacob no se olvidó de agradecer a los trabajadores del club, compañeros, entrenadores y la hinchada de Newell's. "Gracias a todos los chicos que trabajan en el club por hacernos los días más fáciles, a todos los cuerpos técnico, a mis compañeros de equipo y a esta gran hinchada", escribió. Y remató: "Los voy a extrañar mucho lpm. Muchos éxitos en lo que se viene los quiero leprosos". El texto está acompañado de dos corazones, uno negro y el otro rojo.

Tomás Jacob en Necaxa

El defensor, que también jugó de volante y rindió muy bien en esa zona de la cancha, ya se sumó al plantel del equipo mexicano, donde trabaja a las órdenes de Gago.

De hecho, Jacob también publicó un video que él mismo hizo en forma de selfie dirigido a los hinchas del equipo de Aguascalientes, en el que expresa: "Muy contento de terminar mi primer entrenamiento. Hola banda, ¿cómo andan? Acá les habla Tomás Jacob. ¡Vamos arriba, rayo!", dice el video en el mensaje.

