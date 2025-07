Tras el debut de Central con hinchas visitantes, ¿cuándo podrán viajar los hinchas de Newell's?

A modo de síntesis, el responsable del área seguridad en la principal provincia argentina remarcó en primer término: “Hay que dejar de lado el concepto del 'aguante' y esa idea de que justificar o tolerar la violencia porque no está del todo mal pelearse con hinchas de otro equipo. No podemos volver al punto donde estábamos hace 12 años. Tenemos que serios y cambiar una cultura”.

En ese sentido, agregó que “se hizo una tarea muy importante con los clubes para ir cambiando la idea. Tenemos que dejar de lado el concepto del aguante y de que se justifica y tolera la violencia porque no está del todo mal pelearse con los hinchas del otro equipo o ejercer la violencia en el ámbito del fútbol. No podemos permitir eso. Hubo clubes que estuvieron un año sin jugar con público en sus canchas, otros estuvieron meses, otros solo partidos. Los dirigentes de los clubes nos ayudaron mucho. Y fruto de esa experiencia, estamos en este momento a punto de realizar una prueba piloto en la Liga para que el club local organice un partido con club visitante, y el visitante a su vez organice a sus socios e hinchas para hacer el viaje”.

Al ser consultado sobre si la prueba piloto de mañana podría ampliarse a más partidos por fecha, Alonso aclaró: “Este es un evento organizado por un club. Hay que ver si la entidad tiene la capacidad de organizar un partido, si cumple con los protocolos que nosotros establecemos. También hay que tener en cuenta la venta de entradas. Hay que avanzar hacia una venta de entradas nominadas. Cuando decenas de miles de hinchas argentinos viajan a ver el Mundial u otros certámenes internacionales, tienen que inscribirse en un registro de hinchas, comprar un tickets tres meses antes, y van y se comportan como corresponde, respetando la ley”.

“Acá tenemos que hacer lo mismo. Si los clubes están dispuestos a esto y si la AFA organiza la venta de entradas, iremos avanzando hacia una normalización. Tenemos que el lograr que el fútbol vuelva a ser de las familias y no ser prisioneros de organizaciones de narcos y de delincuentes que se esconden en el para avalancha para legitimarse”, destacó el ministro bonaerense.

Concretamente para mañana, Alonso expresó: “Haremos lo mismo que hicimos en estos dos años con los traslados de 200 hinchas que fueron a 100 partidos. Hace poco jugaron Vélez y Estudiantes de La Plata en cancha de Independiente. Tuvimos una final Boca-Racing en estadio de Lanús. Y eso implicó traslado de hinchas”.

“También queremos apelar al buen comportamiento de los participantes. Y los que no se comporten como corresponde, serán filmados, identificados y no entrarán nunca más a ver un partido de fútbol. Quiero agradecer a la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich porque da muy buenos resultados el programa Tribuna Segura, y eso lo hacemos en conjunto, al igual que los controles de traslados de hinchas que hacen las fuerzas federales. Tenemos que ir a un esquema donde todo sea civilizado y de corresponsabilidad en la convivencia dentro de un estadio”, indicó.

Qué sucederá con los hinchas de Newell's

Alonso recordó que “en algunas canchas, hace 12 años que no se juega con público visitante y las canchas tienen que cumplir con requisitos de infraestructura. Tienen que tener las cámaras en buen estado y tiene que haber una capacitación de los empleados. En la medida en que se comprometan con eso, podrán recibir visitantes. Si la infraestructura no reúne las condiciones, no podrán. Para eso armamos una comisión con gente de AFA, Aprevide y los directores de seguridad de los clubes que revisan los diferentes estadios. Y por eso hacemos estas pruebas piloto de un partido por fecha. No podemos volver al punto donde estábamos hace 12 años. Tenemos que serios y cambiar una cultura”, concluyó.

Con relación a la posibilidad de que hinchas de Newell’s Old Boys puedan viajar para alentar a La Lepra ante Aldosivi en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, el sábado 26 de julio, el ministro de Seguridad bonaerense no expresó buenas expectativas debido al estado en que se encuentra esa cancha. “El Estadio Minela hace poco se concesionó a un grupo inversor que tiene que hacer el estadio nuevo. Estuvo abandonado mucho tiempo y hay que hacer reformas estructurales. Veremos cómo es la situación particular en su momento”, sostuvo el funcionario.

En cuanto a la cancha de Defensa y Justicia, donde Newell’s jugará de visitante dos semanas después, con fecha aún no confirmada, Alonso sostuvo: “Vamos a evaluarlo. Esas son decisiones que vamos a tomar con la AFA. Nosotros asumimos el compromiso de hacer un partido con visitantes por fecha. La AFA tiene un consejo directivo con los presidentes de los clubes electos por sus socios. Ellos tendrán que ir definiendo las propuestas y nosotros las iremos evaluando”.

“Se han jugado partidos de Copa Argentina con dos públicos en la cancha de Defensa y Justicia. Hay antecedentes. No es una cancha muy grande, pero veremos cómo vamos adaptando”, subrayó.