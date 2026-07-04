Los Pumas reciben en Córdoba a Escocia en el arranque del Nations Championship

En el primer partido del año, Los Pumas enfrentarán al seleccionado de Escocia en su debut en el Nations Championship

Tomás Albornoz será el apertura titular en el debut de Los Pumas en el Nations Championship. El tucumano le dio otra impronta al equipo.

Comienza el Nations Championship y en esta especie de mini Mundial, Los Pumas debutarán este sábado ante Escocia en Córdoba, partido que comenzará a las 16.10 y podrá verse en vivo por Disney+ Plan Premium y Espn2.

Sin Thomas Gallo, uno que forma parte de la enfermería, el rafaelino Mayco Vivas tendrá un lugar en la primera línea junto a Julián Montoya y Pedro Delgado, dos que actuaron en el último partido ante Inglaterra, en noviembre. A su vez, ante la ausencia del también rafaelino Pedro Rubiolo , la segunda línea tiene a Guido Petti y Matías Alemanno, quien alcanzará los 100 caps.

Para completar el pack de forwards, la tercera línea no tendrá a Marcos Kremer (es baja por el nacimiento de su hijo) ni a Juan Martín González (lesionado) y estará conformada por Pablo Matera, Santiago Grondona y Joaquín Oviedo como octavo.

Por el lado de los backs, la conducción estaría a cargo de la pareja de medios tucumana que conforman Gonzalo García y Tomás Albornoz , dejando a Santiago Carreras como fullback ya que tampoco está disponible Juan Cruz Mallía, el habitual número 15.

Ausentes Santiago Chocobares y Justo Piccardo tras enfrentarse en la final del Top 14 de Francia, Faustino Sánchez Valarolo se ganó un lugar como primer centro para sumar su segundo test y formará sociedad con Lucio Cinti. En las puntas, por último, fueron designados Mateo Carreras y Rodrigo Isgró.

Por el lado de Escocia, el conjunto del Cardo llega al partido con la ausencia por lesión de Finn Russell, una de sus figuras, por lo que Tom Jordan estará como apertura. Además, Gregor Hiddleston estará en el banco de suplentes y podría realizar su estreno en el Cardo.

Los Pumas y Escocia, confirmados

Las formaciones de Los Pumas y Escocia para el partido de este sábado son las siguientes:

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya y Pedro Delgado; Guido Petti y Matías Alemanno; Pablo Matera, Santiago Grondona y Joaquín Oviedo; Gonzalo García y Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti y Rodrigo Isgró; Santiago Carreras.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Joaquín Moro, Agustín Moyano, Matías Moroni y Bautista Delguy.

Escocia: Pierre Schoeman, Ewan Ashman y Elliot Millar Mills; Jonny Gray y Scott Cummings; Matt Fagerson, Rory Darge y Jack Dempsey; Ben White y Tom Jordan; Jamie Dobie, Sione Tuipulotu, Rory Hutchinson y Kyle Steyn; Kyle Rowe.

Suplentes: Gregor Hiddleston, Rory Sutherland, Zander Fagerson, Alex Samuel, Gregor Brown, George Horne, Fergus Burke y Darcy Graham.

El resto de la primera fecha

Además del choque entre argentino y escoceses, en la primera fecha del Nations Championship se enfrentarán Nueva Zelanda v. Francia, Japón v. Italia, Sudáfrica v. Inglaterra, Australia v. Irlanda y Fiji v. Gales.

El formato del Nations Championship

El torneo, creado por Seis Naciones y Sanzaar, transformará el calendario internacional con una estructura cohesiva que permitirá coronar al campeón de la temporada y determinar qué hemisferio domina el rugby. El flamante certamen que se jugará cada dos años y reunirá a las selecciones del Hemisferio Norte y Sur en seis fechas (tres en julio y tres en noviembre) y culminará con un inédito fin de semana de Finales que definirá al campeón y la supremacía del rugby internacional.

Los equipos del Seis Naciones (Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia) representarán al hemisferio norte y se enfrentarán a las naciones de Sanzaar (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica), junto a los equipos invitados Fiji y Japón, que representarán al hemisferio sur.

Cada seleccionado disputará seis partidos —tres como local y tres como visitante— ante los equipos del hemisferio opuesto, y el certamen concluirá con un inédito fin de semana de Finales, donde se enfrentarán los líderes de cada hemisferio por el título.

El fin de semana de Finales será un evento sin precedentes en el rugby internacional, con tres días consecutivos de dos partidos diarios que marcarán el cierre del torneo en 2026 en el Allianz Stadium en Londres, Inglaterra.

El lanzamiento del torneo representa un hito para el rugby internacional y una oportunidad estratégica para Argentina, que contará con mayor continuidad competitiva ante las potencias mundiales.