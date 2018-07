Los once dependerán de la presencia de Ruben

Los once del Patón para el jueves: Ledesma; Bettini, Caruzzo, Cabezas y Parot; Carrizo, Ortigoza, Gil y Camacho; Zampedri y ... ¿Marco Ruben? La teoría dice que sí. Claro, si no se concreta una transferencia no tendría por qué no jugar. Sin embargo, si existe alguna chance, sería un riesgo ponerlo en cancha. En ese caso, habría que ver si el entrenador auriazul Edgardo Bauza mantendría el esquema de dos delanteros netos como utilizó en todos los amistosos en los que contó con el experimentado goleador canalla junto a Zampedri, por lo que Germán Herrera tendría el primer lugar como alternativa. O si apuesta con Maximiliano Lovera, con lo que modificaría el esquema de 4-4-2 por un 4-4-1-1.

El Patón tiene por delante la práctica de hoy y la de mañana para elegir a los once titulares para debutar en la Copa Argentina 2018, por los 32avos. de final ante Juventud Antoniana de Salta, el jueves a las 21.10 en cancha de Unión (con el arbitraje de Andrés Merlos) y de no mediar inconvenientes utilizará al equipo base que jugó los 6 amistosos de pretemporada, que serían los mismos pensando en el arranque de la Superliga, en principio el domingo 12 de agosto ante Banfield, en el Gigante de Arroyito.

La única duda, podría ser entonces en el acompañante de Zampedri si se llega a confirmar la partida de Ruben (ver página 3) y los candidatos serían el Chaqueño Herrera, que fue quien lo reemplazó en el último amistoso del miércoles 25 ante Tiro Federal (1-1, precisamente con gol de Marco), y el pibe Lovera, quien fue la otra alternativa ofensiva al ingresar en ese cotejo por Zampedri y también en el 1-1 del miércoles 18 ante Platense, cuando ingresó por Ruben.

Venta de pasajes y entradas

Mañana, de 10 a 18 en el estadio, se expenderán los pasajes exclusivamente para socios y con entrada (popular) incluida a un valor de 900 pesos (550 el viaje, en 3 cuotas sin interés con Tarjeta Canalla, más 350 en efectivo de la entrada general). Los colectivos saldrán el jueves a las 16 desde el Gigante (de 10 a 14 se abrirán las boleterías) y volverán tras el partido. También en cancha de Unión, desde las 17, se venderán entradas populares a 350 y plateas a 700.