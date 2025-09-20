La Capital | Ovación | Patada

La alevosa patada por la cual expulsaron a un arquero a los cuatro minutos del partido

Salió directamente a golpear a un delantero rival que estaba ante una ocasión manifiesta de gol. El árbitro le mostró la roja directa.

20 de septiembre 2025 · 15:05hs
Manchester United y Chelsea, dos de los equipos más grandes de Inglaterra, se enfrentan en el Old Traffor en una nueva jornada de la Premier League. Y el partido, en el que se enfrentan dos aspirantes al título, ofreció una incidencia determinante apenas comenzó: una patada descomunal que mereció la tarjeta roja.

El partido no empezó bien para los blues, campeones mundiales de clubes. Es que a los cuatro minutos, el arquero del Manchester sacó un pelotazo largo, un compañero la peinó y con ese solo gesto puso a Bryan Mbeumo cara a cara con el arquero Robert Sánchez.

El arquero español del Chelsea no dudó: salió con todo y fue directamente a buscar el choque con su rival, a quien bajó con una tremenda patada cuando iba a quedar en posición de marcar el gol.

El árbitro expulsó al arquero con roja directa

La decisión del árbitro del partido fue inmediata: le mostró la roja al arquero del Manchester United, que apenas comenzado el partido ya se quedó con uno menos. Este incidente obligó al entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, a realizar varios cambios para rearmar el equipo. Por suerte para él, Mbeumo pudo seguir en la cancha.

El arquero español expulsado a los cuatro minutos seguramente recibirá una dura sanción, que en Inglaterra ya estiman en tres fechas de suspensión. Esto sería así debido a la peligrosidad de la patada, la ocasión manifiesta de gol para el Manchester United y por el hecho de que Sánchez vio la roja directa.

