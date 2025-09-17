La Capital | Ovación | equipo

Sólo un equipo argentino figura en el ranking de los cien clubes del mundo que más invirtieron en jugadores

La lista es encabezada por el Chelsea, campeón del Mundial de Clubes, y en ella figuran apenas cuatro equipos sudamericanos

17 de septiembre 2025 · 16:11hs
Chelsea incorporó a préstamo a Facundo Buonanotte y es el equipo que más dinero invirtió en futbolistas este año.

Solo cuatro equipos sudamericanos figuran entre los 100 del mundo que más dinero invirtieron en la contratación de futbolistas en la actual temporada, según un informe del Observatorio del Fútbol. Entre ellos, apenas uno es de Argentina: River Plate. En la nómina hay otros tres de México y uno de Estados Unidos.

Los tres equipos sudamericanos que más invirtieron en jugadores son brasileños: Flamengo, Palmeiras (rival de River este miércoles en la ronda de cuartos de final de la Copa Libertadores) y Botafogo.

Por encima de los sudamericanos, en la lista figuran equipos mucho más "chicos". Un caso llamativo es el del Como de Italia, recién ascendido a la Serie A del calcio. Pero también está el Sassuolo y varios equipos ingleses y alemanes que podrían entrar en la categoría de clubes más pequeños.

El club que más dinero invirtió en su plantel es el Chelsea, cuyo plantel campeón del Mundial de Clubes fue valorado por el Observatorio del Fútbol en 1.314 millones de euros. Los dos equipos de la ciudad inglesa de Manchester completan el podio: el City invirtió 1.128 millones de euros y el United, 1.071 millones.

River, el cuarto de Sudamérica

En Sudamérica, el equipo mejor ubicado en este ranking es Flamengo, que aparece en el puesto 54 con un plantel valuado en 192 millones de euros. Le siguen Palmeiras (63º, con 175 millones) y Botafogo (73º, con 122 millones).

River, el único equipo argentino entre los primeros cien del mundo, aparece en la posición 79º, con 110 millones de euros de inversión en su plantel.

El club árabe Al-Hilal, con 451 millones de euros invertidos, es el equipo fuera de Europa con mejor clasificación.

Los clubes mexicanos incluidos en la lista de cien son Tigres, Cruz Azul y América. El de la Major League Soccer es el Atlanta City.

