Los colombianos Barrera y Vergara deberán emigrar

Entre tantos jugadores que no seguirán en Central por pedido de Diego Cocca figuran los colombianos Jarlan Barrera y Duván Vergara. Claro que para desprenderse de los futbolistas habrá charlas de por medio no sólo con los jugadores, sino con sus representantes para ver de qué forma se puede llegar a un acuerdo. Ya hubo algunos contactos previos, pero en los próximos días deberán acelerarse las negociaciones. El agente que maneja a ambos volantes tiene pensado venir a la ciudad para reunirse con los dirigentes, aunque es probable que las conversaciones avancen a la distancia porque no hay mucho por dialogar y negociar.

Tanto Barrera como Vergara viajaron a Colombia horas después de que el canalla terminó la competencia en el semestre (tras el triunfo frente a Libertad de Paraguay por Copa Libertadores), por eso quedó todo en manos de sus representantes.

Sin dudas el caso más saliente es el de Jarlan Barrera, por quien Central peleó mucho para traerlo, con una erogación de dinero importante. El hábil volante arribó a préstamo por un año (a cambio de 200 mil dólares), ya que lo que se acordó en su momento fue que el pase le pertenecía a Tigres de México, pero jugó muy poco. Apenas un puñado de partidos con el Patón Bauza, ninguno con el Loncho Ferrari, mientras que con Cocca tuvo sólo un par de oportunidades y en las mismas el actual entrenador canalla sintió que el colombiano había hecho poco y nada para ganarse un lugar en el equipo para la próxima temporada.

La idea de Central es acordar con Tigres para ver si se puede lograr una salida a préstamo a otro club. En los últimos días se habló del interés de un conjunto brasileño, pero todavía no hay nada en concreto.

Con Vergara pasa algo similar, aunque en ese caso Central adquirió el 80 por ciento del pase del futbolista a cambio de una cifra “relativamente baja para lo que es el mercado” (800 mil dólares), según confiaron desde Arroyito, de la que ya se abonó la primera cuota. No obstante, la idea es también tratar de ubicarlo en algún club por medio de un préstamo, así ingresa dinero para hacer frente a algunos compromisos.