Newell's no pudo aprovechar el envión del resonante triunfo frente River y anoche apenas igualó ante Racing, en un vibrante 2 a 2 en el Coloso que tuvo muchas acciones de riesgo en las áreas, defensas que cometieron errores y un flojo arbitraje de Ariel Penel. Pero sin lugar a dudas el encuentro dejó como secuela negativa para los rojinegros de cara al clásico del domingo, que es lo que más importa, la pérdida de un jugador clave en la de defensa como Nehuén Paz, que fue expulsado, y la duda respecto a la presencia Brian Sarmiento, que se retiró por lo menos con una sobrecarga muscular en el posterior izquierdo. Igual el diez leproso fue optimista y dijo que no se quiere perder el cotejo de Arroyito (ver aparte). Además el pibe Joaquín Torres también salió antes con una fatiga en la pierna izquierda. Por eso, más allá del empate con sabor a poco en el Parque ante los de Avellaneda, el verdadero daño colateral para la tropa del Chocho Llop fue que salió algo maltrecha de su terruño. Se vienen días clave para recuperar jugadores en pos de llegar de la mejor manera al derby.

No fue una novedad que la expectativa de los hinchas ya estaba depositada en el clásico y a ese partido fueron dedicadas las canciones toda la noche. Por eso la roja a Nehuén Paz, uno de los puntos más altos del equipo en el semestre, fue un verdadero cachetazo para el planteo del Chocho en Arroyito. Habrá que ver si lo reemplaza Juan Ignacio Sills. Mientras que la gran duda de la semana estará en la presencia de Sarmiento, que se quedó paralizado tras un pique y salió con visibles gestos de dolor en el posterior izquierdo. Al menos a esta altura es una incógnita si jugará el derby.

Mientras que Joaquín Torres salió con una sobrecarga, que parece no le impedirá estar en Arroyito, pero habrá que estar muy atentos a su evolución en la semana. La buena es que Llop recuperará a José San Román, que ocupará el lateral derecho de la defensa.

En lo que fue el partido en sí, Newell's jugó el primer tiempo con el empuje que trajo del Monumental, por el triunfazo que había logrado ante River. Por eso el equipo del Chocho salió con plena confianza en que podía tumbar a otro grande como Racing. Y así fue al frente desde el minuto inicial haciendo ancha la cancha y tratando de imprimirle velocidad a los metros finales, mediante la activación del cuarteto ofensivo sin posiciones fijas que integran Joaquín Torres, Sarmiento, el Negro Figueroa y Leal. La Lepra fue prolijo, tuvo profundidad y nunca se desentendió del rol protagónico que debía ejercer en esa etapa.

Producto de la presión alta, Newell's abrió la cuenta tras una pelota quieta que ejecutó Sarmiento y cabeceó con lucidez la Pantera Leal, en un gesto técnico magistral para asegurar que el balón se ubique lejos del achique del arquero racinguista. Hubo un lapso en que Racing se despabiló y se animó a pisar el área rojinegra. Y fue justamente el pibe diez de Avellaneda, Lautaro Martínez, un verdadero demonio con la pelota en los pies, el que apareció sólo en las narices de Pocrnjic y estampó la igualdad, en una acción en que el balón cruzó dos veces el área y la defensa leprosa se durmió.

Pero Newell's reaccionó. No se amilanó y buscó volver a ponerse ganancioso en el score. Y lo logró tras el penal que le cometió Barbieri a Figueroa y la gran definición arriba de Sarmiento desde los doce pasos. El equipo del Chocho se fue al descanso envuelto en los aplausos de la gente.

A los cinco del complemento llegó una mala noticia para Newell's. Sarmiento picó al vació y sintió que un "dogo le mordió" el muslo posterior izquierdo, un tirón que lo dejó tendido en el césped y ya muy preocupado al diez leproso, sabiendo que la lesión muscular puede poner en duda su presencia en el clásico. Justo el partido que más quiere jugar Brian.

Fue un golpe anímico para Newell's la salida del carismático volante. Encima Lisandro López clavó la igualdad de cabeza tras una pelota quieta. Trascartón salió con una sobrecarga muscular el chiquilín Torres. Guevgeozian de cabeza pudo poner otra vez arriba a los rojinegros, pero falló. Y lo peor llegó al final con la roja a Nehuén Paz, tras doble amarilla, que se quedará afuera del derby. Así Ñuls recuperó sólo uno de los tres puntos que le sacaron esta semana. Y encima quedó algo maltrecho para el clásico en cuanto a perder hasta ahora por lo menos a un titular. El Chocho deberá recomponer a la tropa para buscar dar el golpe en Arroyito.

"Salí por precaución", minimizó Brian

Brian Sarmiento quedó tendido en el césped del Coloso y de inmediato causó preocupación. Se retiró del campo de juego durante el segundo tiempo y su salida pone en duda su presencia en el clásico, aunque el volante minimizó el tema. "Salí más que nada por precaución", dijo el futbolista, aunque habrá que esperar para saber qué es lo que tiene y si puede quedar afuera del partido del domingo. "Cuando corrí la última pelota sentí que me iba a contracturar. Di el ciento por ciento hasta lo que pude. Preferí guardarme para el partido más importante que tenemos en el año", dijo Sarmiento, en referencia al enfrentamiento contra Central en el Gigante. "Al clásico lo soñé toda mi vida y lo voy a jugar como hincha", agregó el mediocampista. Ante la pregunta inoportuna apenas concluido el encuentro de si le generaba alguna sensación la ausencia de Fernando Zampedri en el clásico, la contestación de Sarmiento fue aún más desafortunada: "No sé quién es". Con respecto a la actuación de Newell's de anoche, manifestó: "Jugamos muy bien. Venimos levantando el nivel". Y se lamentó por no conseguir el triunfo. "Nos dormimos en las pelotas paradas y lo pagamos caro", señaló.