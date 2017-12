Llop fue ratificado como DT para el 2018

La dirigencia leprosa ratificó anoche a Juan Manuel Llop como técnico rojinegro para el 2018. La dura derrota en el clásico desató la incertidumbre sobre la continuidad del entrenador, pero luego de varias charlas entre el DT y la comisión directiva ayer se anunció que el "proyecto Chocho" sigue más firme que nunca en el club del Parque. En una rueda de prensa en la sala de conferencias del Coloso, el propio Llop reconoció que "claro que me duele perder el clásico, pero eso me hizo más fuerte todavía para el camino que vamos a emprender. Ante la adversidad hay que mostrar síntomas de rebeldía, se lo digo al hincha porque necesitamos su apoyo y se lo digo también a los jugadores". Así, Newell's despejó los interrogantes sobre el futuro del DT y dejó bien claro que uno de los máximos ídolos de la historia rojinegra seguirá al frente de las riendas del primer equipo.

En una conferencia de prensa que contó con la participación del DT, el presidente Eduardo Bermúdez, el vice Cristian D'Amico y el director deportivo del fútbol amateur Martín Mackey; Juan Manuel Llop destacó que "primero le agradezco a la comisión directiva el apoyo a este proyecto y expreso que mi deseo ferviente es hacerlo crecer. Nos han faltado cosas, nos faltaron algunos puntos más, eso es correcto, pero estamos muy entusiasmados y muy conformes con el trabajo, aunque hayas cosas para corregir. Tenemos el próximo semestre para mejorar y tratar que sea mucho mejor que este. Esto es responsabilidad, de acá en más, del cuerpo técnico y de los jugadores".

En tanto, el presidente Bermúdez remarcó que "les pedimos a los socios que nos tengan paciencia, estamos en un momento duro del club, pero estamos con gente que quiere a la entidad. La dirigencia está dejando la vida acá adentro. Nunca hubo dudas en la comisión en seguir con el Chocho. Es un técnico que trabaja para Newell's, no es un técnico que trabaja para él". Es más, ya ultimaron los detalles de la pretemporada y las partes dialogaron sobre el futuro del equipo.

A modo de proyección para lo que viene de la Superliga, el DT expresó: "Vamos a modificar algunas cosas para el futuro, debíamos haber sacado algunos puntos más. Hicimos una evaluación sobre lo que hay que mejorar. Queremos un segundo semestre superador".

Por su parte, el Chocho, al ser consultado por lo que le generó la derrota en el clásico, confió: "El hincha de Newell's quedó molesto y dolorido como yo, creo que yo más todavía porque desde los 16 años que estoy en el club. En mi función de entrenador y como líder, tal vez a veces no soy lo verborrágico que algunas personas pretenden que sea, pero el sentimiento a veces creo que no hay que demostrarlo de la boca para afuera. Esto lo hice durante toda mi carrera como jugador y ahora lo mantengo como entrenador. Claro que me duele perder, pero esto me hizo más fuerte todavía para afrontar el camino que vamos a emprender. Ante la adversidad hay que mostrar síntomas de rebeldía, se lo digo al hincha porque necesitamos su apoyo y se lo digo también a los jugadores".

Newell's tiene DT confirmado para el 2018. Sigue el Chocho Llop.