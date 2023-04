¿Llega Sforza, juega Pablo Pérez?: las dudas de Newell's para el clásico

Heinze no tiene un cinco suplente, retrasó a Iván Gómez a esa posición y no sólo no pudo solucionar la cuestión, sino que debilitó la posición de volante derecho, donde el exPlatense venía cumpliendo muy bien y no encontró en Lisandro Montenegro el indicado para esa función. El juvenil también parece improvisado en ese sector.