Lionel Scaloni sorprendió con al convocar a un campeón del mundo para a los amistosos

#SelecciónMayor El defensor del @ManUtd_Es @LisandrMartinez se suma a la convocatoria de Lionel Scaloni para la doble fecha de amistosos por Estados Unidos. pic.twitter.com/Pce8Rzqbho — Selección Argentina (@Argentina) March 12, 2024

La scaloneta se enfrentará con El Salvador el viernes 22 del corriente mes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el martes 26 del mismo mes jugará contra Costa Rica en United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Lista completa para la gira por Estados Unidos

Arqueros: Franco Armani (River), Walter Benítez (PSV - Países Bajos) y Emiliano Martínez (Aston Villa - Inglaterra).

Defensores: Germán Pezzella (Betis - España), Nehuén Pérez (Udinese - Italia), Nicolás Otamendi (Benfica - Portugal), Cristian Romero (Tottenham - Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon - Francia), Nicolás Valentini (Boca), Nahuel Molina (Atlético de Madrid - España), Valentín Barco (Brighton - Inglaterra) y Lisandro Martínez (Manchester United - Inglaterra).

Mediocampistas: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen - Alemania), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid - España), Leandro Paredes (Roma - Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool - Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea - Inglaterra), Giovani Lo Celso (Tottenham - Inglaterra), Facundo Buonanotte (Brighton - Inglaterra), Valentín Carboni (Monza - Italia) y Nicolás González (Fiorentina - Italia).

Delanteros: Alejandro Garnacho (Manchester United - Inglaterra), Ángel Di María (Benfica - Portugal), Lionel Messi (Inter Miami - Estados Unidos), Julián Álvarez (Manchester City - Inglaterra), Lautaro Martínez (Inter - Italia) y Paulo Dybala (Roma - Italia).