Lionel Scaloni fue ambiguo acerca de por qué no lleva a la selección a futbolistas de la liga local

Otro de los temas que abordó el entrenador de la selección argentina campeona del mundo es la razón por la que no convoca a futbolistas que juegan en la liga local, aunque en ese sentido no dio una respuesta contundente.

Scaloni se refirió al tema a partir de la pregunta de un periodista y anticipó que para esta convocatoria no sumará a ningún futbolista. "Si no tenemos bajas para el siguiente partido, seguiríamos con esto", dijo. Y añadió: "No es que no hay nivel en el fútbol argentino, yo no dije eso. Nos gustaría ver a un montón de jugadores. Hoy tenemos a varios en la selección sub-20, que creemos que son de lo mejor del fútbol local".