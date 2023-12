Lionel Messi fue nominado al premio 'The Best' de la Fifa al mejor jugador del año

La máxima entidad del fútbol remarcó distintos aspectos que se tuvieron en cuenta para la nominación del rosarino: fue ganador de la Ligue 1 2022-23 con el PSG, estuvo incluido en el equipo ideal de la liga francesa, fue el máximo asistidor del torneo y marcó su gol número 100 con la Selección Argentina.

La Pulga se enfrentará a su ex compañero Mbappé, quien fue clave en el título del PSG en la Ligue 1, siendo el máximo anotador y elegido el mejor futbolista de la liga. Por el otro lado, estará Haaland, estrella y goleador del Manchester City, quien ganó la Champions League y la Premier de Inglaterra siendo el máximo anotador en ambas competiciones, con un récord de goles incluido por liga. El noruego fue también premiado con el Botín de Oro europeo por la temporada 2022-23.

En tanto, Messi se convirtió en el primer futbolista nominado a este premio que no juega en Europa, ya que desde mediados de este año se encuentra en el Inter Miami de la MLS. De esta manera, el capitán argentino repite la misma hazaña, ya que había ocurrido también en la gala del Balón de Oro, del cual fue premiado como ganador.

En la categoría de fútbol femenino, entre las nominadas a la mejor jugadora del planeta se encuentran dos españolas campeonas del mundo con su selección, que competirán contra quien está apuntada para ser el futuro de la disciplina. Aitana Bonmati y Jennifer Hermoso irán por el premio junto a la colombiana Linda Caicedo, flamante refuerzo del Real Madrid.

Por el lado de los entrenadores, la terna de mejor DT masculino dejó afuera a su último ganador, Lionel Scaloni, y los elegidos fueron Pep Guardiola, quien lideró al Manchester City a ganar la primera Champions League de su historia, y los italianos Simone Inzaghi (Inter Milán) y Luciano Spalletti (Napoli en 2022/23 y actual DT de la Selección de Italia).

Lionel Messi se ha quedado con una innumerable cantidad de premios a lo largo de su carrera, pero desde que se celebran las galas de los premios 'FIFA The Best' se quedó con el máximo trofeo individual en dos oportunidades, 2019 y 2022.

En 2019, tras un gran año con el Barcelona, en el que alcanzó las semifinales de la Champions League y tuvo un gran rendimiento individual, el argentino obtuvo este galardón por primera vez en su carrera.

Leo Messi wins The Best FIFA 2019 award

Tres años más tarde, el rosarino repitió el premio después de haber sido la máxima figura de la Selección Argentina que se consagró campeón en el Mundial, siendo el goleador, capitán y figura del equipo, además de su gran aporte al PSG durante la temporada.

Lionel Messi Winner of The BEST FIFA Men's Player for 2022