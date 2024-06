Lionel Messi cumple 37 años: cúantos goles hizo con la camiseta de Newell's en infantiles

Un material imprescindible que, si no hubiese sido por el trabajo de quien tuvo la sabiduría de rescatar esas planillas a tiempo, se hubiese perdido en algún contenedor. Ya que por reglamento los archivos de la Rosarina se guardan solamente por 10 años, pero que la entidad comandada por Mario Giammaría suele guardar algunos más para preservar el archivo.

Lionel Messi fue fichado en la Asociación Rosarina el 30 de marzo de 1994 y su primera aparición oficial fue en la cancha de Pablo VI el 9 de abril de ese año, cuando la línea A del rojinegro vencía 6 a 0 al canario línea A. Aquella tarde con 6 años, el pequeño debutante se despachó nada más y nada menos que con cuatro goles, como si fuese un anuncio de lo que iba a ser su carrera. El árbitro que tuvo el placer de verlo por primera vez en acción fue Sergio Pepio.

messi ficha rosarina.jpg

Año 1994: 40 goles en Newell's

En esa primera temporada (1994) jugó 29 partidos y convirtió 40 goles. De ese total de encuentros, Newell’s A ganó 23, empató 3 y perdió también 3. Cayó ante Central A y dos veces ante Tiro Suizo, que evidentemente eran los otros dos equipos de la categoría 1987 que peleaban por la hegemonía por aquel entonces. Al que más goles le metió ese año fue a Newell’s D, fueron siete en dos cotejos. Y a los que no les pudo marcar fueron: Tiro Suizo, Alianza Sport y Newell’s B (en dos veces que los enfrentó a todos ellos) y a Central A, en una ocasión.

Año 1995: 36 gritos

Ya en 1995 Messi jugó 30 partidos y convirtió 36 goles. El equipo había sumado a Gonzalo Mazzia, llegado de Newell’s C, un delantero que aportaría mucho a la causa. En ese año el equipo de Leo, dirigido como siempre por el Cabezón Carlos Morales, ganó 27 y empató sólo 3 encuentros (contra Central A, Morning B y Tiro Suizo). Al que más le convirtió fue a Alianza A: cinco tantos en dos enfrentamientos. Y al único que, habiéndolo cruzado dos veces, no le marcó fue a Newell’s C.

Año 1996: 36 tantos otra vez

En 1996 la Pulga jugó 27 partidos con la lepra y convirtió 36 goles. De ellos, Newell’s A ganó 23 y empató 4 (ante Newell’s C, Alianza Sport B y Oriental A, dos veces). Curiosamente al único equipo que Messi no pudo vulnerar ese año (aunque los partidos fueron ganados por su equipo), fue a Pablo VI A. Para entonces había algunos chicos que ya no estaban en el plantel, como Alexis Soso por ejemplo.

Año 1997: 40 festejos

En 1997, Messi jugó 36 partidos y convirtió 40 goles. Hubo 14 cotejos en los que no pudo señalar un tanto. Sin embargo al único equipo que enfrentó en dos ocasiones y no le hizo un gol fue a Central A. Ese elenco canalla tenía al defensor Gabriel Casas, quien alcanzó a estar en el banco de suplentes de la primera de Rosario Central y jugó en Coronel Aguirre. Newell’s A incorporó ese año a Mariano Miró, un chico que había estado en Central A. De los 36 duelos con Messi en cancha, ganó 32, empató tres (Tiro Suizo, Morning B y Renato B) y perdió uno. Fue en Malvinas, justamente ante Central A. Aquí la conducción técnica se empezó a alternar y también aportó su impronta desde el banco el reconocido Ernesto Vecchio.

Año 1998: 27 conquistas

En 1998, Lionel disputó 25 partidos y convirtió 27 goles. Hubo varias jornadas en las que no apareció en planilla, quizás enfermo o con otros compromisos. Aún así el equipo ganó 24, empató 1 y perdió 2 (con Tiro Suizo y Newell’s C). Ese año, al único que habiéndolo enfrentado dos veces no le marcó fue a Tiro Suizo. Al que tuvo alquilado fue a Lavalle: 5 goles en dos encuentros. En el 98 se sumarían Bruno Milanesio, Nicolás Aguilera y Matías Bustos al plantel que terminaba arrasando con casi todos sus rivales.

Año 1999: 55 gritos para despedirse

Por último, en 1999, el máximo astro argentino hizo 55 goles en 29 partidos. Aquí Newell’s A terminó invicto, con 26 triunfos y 3 empates (fueron ante Morning B, Adiur B y Central A). Hubo solo 4 partidos en los que Leo se retiró sin convertir, dos fueron ante Central A, y los otros dos ante Adiur B. Ya para esta última temporada de Messi se sumaron Diego Rovira, Emanuel Correa, Federico Rosso y Gerardo Grighini.

Aquel plantel de Newell’s A, categoría 1987, lo componían en un principio: Juan Cruz Leguizamón, Matías Pecce, Franco Casanova, Matías Giannantonio, Lucas Scaglia, Agustín Ruani, Alexis Soso, Lionel Messi, Gonzalo Mazzia y luego se fueron sumando: Mariano Miró, Matías Bravo, Mauricio González, Leandro Giménez, Bruno Milanesio, Nicolás Aguilera, Matías Bustos, Diego Rovira, Emanuel Correa, Federico Rosso y Gerardo Grighini.