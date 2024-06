El cumpleaños de Messi: de Rosario al mundo una vida de sueños y gloria

Este 24 de junio es un día muy especial para el mejor jugador del mundo. Lionel Messi cumple 37 años y como en la mayoría de las ocasiones desde que es profesional lo celebrará en plena competencia con Argentina. Esta vez Leo está en Estados Unidos, a la espera del partido del martes, a las 22, ante Chile, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América. Para el rosarino esta será una jornada muy especial, ya que soplará las velitas junto a sus compañeros de la selección y estará muy cerca de su familia que está siguiendo los pasos de la Scaloneta en el campeonato continental. Más allá de que todos los amantes del fútbol darían lo que no tienen para que “Leo juegue para siempre”, está claro que el Diez está en la recta final de su legendaria carrera y por ello cada torneo tiene un valor sentimental muy especial y este no es la excepción para el jugador nacido en la Cuna de la Bandera. El capitán afronta este certamen por primera vez como campeón de mundo y va por el bi en el continente. Ya no tiene la pesada mochila de otros tiempos. Por eso su sonrisa luce más plena, la alegría es más grande dibujada en su rostro y el hambre de gloria es el de siempre. Feliz cumple, Leo. Feliz cumple, campeón. Con 37 abriles sigue siendo el mejor de todos.