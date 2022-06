Lionel Messi cumple 35 años: cómo se fue construyendo la carrera de un ídolo

Lionel Messi , también conocido como Leo, c umple 35 años . El astro del fútbol es considerado uno de los mejores jugadores de toda la historia, a menudo es comparado con Maradona, Pelé y Ronaldo, quienes (a excepción del Diego) también pelean el puesto.

Con Barcelona ha ganado 35 títulos, entre ellos, diez de La Liga, cuatro de la Liga de Campeones de la UEFA y siete de la Copa del Rey. Como capitán de la Selección Nacional, desde agosto de 2011, llegó con su equipo a las finales del Mundial de Brasil 2014, de la Copa América 2015 (certámenes en los que fue elegido mejor jugador del torneo) y de la Copa América Centenario, además de ganar la Copa América 2021 ante Brasil en el Maracaná y la Finalissima ante Italia en Wembley en 2022.

Sus jugadas son repasadas una y otra y otra vez, sus goles son rankeados y analizados, su vida, su problema hormonal, sus títulos, sus vínculos, su patrimonio, todo sobre Messi asombra y cautiva y lo hace, a sus 35 años, el argentino más querido en su país y en todo el mundo.

Primeros años

Lionel Andrés Messi Cuccittini nació en Rosario el 24 de junio de 1987. Es el tercer hijo de Jorge Horacio Messi y Celia María Cuccittini. Sus hermanos mayores son Rodrigo y Matías, y tiene una hermana menor, María Sol. En su familia, tuvo la gran influencia de su abuela materna, Celia Olivera de Cuccittini. Fue ella quien lo alentó a dedicarse al fútbol y es a quien él agradece tras convertir cada gol.

Ya desde muy chico Lionel andaba con una pelota entre sus pies. Cuentan sus amigos de la infancia que ni siquiera salía de su casa si no era para jugar a la pelota. En la Escuela N° 66 General Las Heras todos querían a Lio en su equipo. De hecho, con cuatro años el nene que fue a acompañar a su hermano que jugaba en Abanderado Grandoli, entró en reemplazo de un jugador que faltó y nunca más salió de una cancha.

Fue Salvador Ricardo Aparicio quien lo entrenó por primera vez en la categoría de baby fútbol, hasta que un día, su papá Jorge no pudo pagar la entrada, no lo dejaron pasar y fue la última vez que Lio se puso la camiseta de Grandoli.

Un problema hormonal

En 1994, comenzó a entrenarse en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, y al año siguiente, cuando tenía ocho años, le diagnosticaron una deficiencia de la hormona de crecimiento. Sus padres decidieron someterlo a un tratamiento que salía 900 dólares al mes.

Así jugaba Messi de chico en las inferiores de Newell's

Durante un año y medio el dinero fue aportado mayoritariamente por la obra social y la Fundación Acindar, empresa en la que trabajaba papá Jorge. Hasta que se cortó. Como Newell’s no quería pagar el tratamiento, Jorge acercó su diamante a River, pero la lepra desalentó el exagerado interés de Núñez por contar con Messi, entonces modificó el rumbo y les prometió a los Messi que se harían cargo del tratamiento. Aunque en 2019, el astro comentó en una entrevista para Fox Sport: "[En River] se iban a hacer cargo del tratamiento. Newell's nunca me bancó en ese sentido, nunca me lo pagó, mi vieja renegaba y era complicado en esa época".

La situación se hizo difícil cuando había que insistir demasiado por el dinero que la salida a España surgió como una verdadera salvación. La crisis del país empeoraba la situación de los Messi, por lo que Jorge habló con la prima de su madre, que vivía en Lérida, cerca de Barcelona, pidió licencia en Acindar y viajó para probar suerte. Fue a comienzos del 2000. Y se quedó.

El nacimiento de la estrella

El 17 de septiembre de 2000, Lionel y su padre llegaron a El Prat, el aeropuerto de Barcelona, donde los esperaba Horacio Gaggioli, miembro del club del Barcelona. Una vez allí, Messi fue citado por Joaquín Rifé, el entrenador de juveniles, para participar en un entrenamiento con niños de su categoría. Los entrenamientos se prolongaron durante dos semanas y en una de aquellas sesiones, Lionel terminó marcando seis goles. Finalmente, el 14 de diciembre y en una simple servilleta, el secretario técnico del club dejó asentado el fichaje del jugador. El 8 de enero de 2001 firmaron el pago del tratamiento hormonal.

Comenzó entonces su carrera ascendente en el club en las Infantiles B, pero como era extranjero no podía aún disputar encuentros oficiales, por lo que debutó en amistosos. En su primer partido Lionel marcó un tanto pero en el segundo se fracturó el peroné izquierdo. Terminó de perderse la temporada por otra lesión en sus ligamentos.

Messi Barcelona llegada.webp

De regreso en la temporada 2001-2002, Messi fue cambiado de categoría y comenzó su racha de goles. En la categoría Cadete B marcó 9 goles en 10 partidos. En la siguiente temporada, en la categoría Cadete A, jugó 31 partidos y marcó 38 goles, ganando la Liga y la Copa Cataluña.

En la temporada 2002-2003 finalmente pasó de las Juveniles al equipo profesional. Marcó, en total, 35 goles en 37 partidos partidos oficiales con el Juvenil B, el Juvenil A, Barça C y Barça B, además de participar en un amistoso con el primer equipo.

Día Histórico: Debut de Lionel Messi en Barcelona - 16/11/2003

Jugador de Primera

Fue en la temporada 2004-2005 que Messi disputó los primeros nueve partidos con la Primera División del club. Jugó su primer partido oficial el 16 de octubre contra el R. C. D. Español, en el estadio Olímpico Lluís Companys. A sus 17 años y tres meses, se convirtió en uno de los canteranos más jóvenes en debutar en La Liga.

El 27 de octubre jugó por primera vez en la Copa del Rey ante el Gramenet y el 7 de diciembre en la Champions League 2004-2005 frente al FC Shakhtar Donetsk en el Donbass Arena. Hacia fines de ese año, el diario El País lo señalaba como "la gran promesa". Su primer gol oficial llegó el 1 de mayo de 2005 en un partido de La Liga ante Albacete Balompié y finalmente logró llevar a su equipo a ganar dicho campeonato tras cinco temporadas sin conseguir el título.

Messi Barcelona 2005.jpeg

Ese mismo año, Messi participó del Mundial sub-20 del cual salió con las más grandes distinciones: un Balón de Oro y un Botín de Oro. En la temporada siguiente el club tuvo que acelerar la nacionalización del jugador al estar imposibilitado de disputar torneos españoles. El 26 de septiembre de 2005 obtuvo su ciudadanía española.

Consagración del astro

En la temporada 2006-07, Messi ganó su puesto como titular y marcó 17 veces en 36 partidos. Comenzaba a ser comparado con Maradona, incluyendo al mismo Maradona quien afirmó en una entrevista que Lionel sería quien ocupara su lugar en el fútbol argentino.

Con la etapa Pep Guardiola, Ronaldinho se retiró y Messi recibió la famosa camiseta N.º 10. Ya para el año 2008, Messi firmó su cuarto contrato y se convirtió en uno de los jugadores mejor pagados del Barcelona.

En 2009, en la final de la Champions League ante el Manchester United, Messi anotó de cabeza el segundo gol del Barcelona, que ganó 2-0 y recibió su tercera Copa de Europa. Así, el club consiguió el primer triplete del fútbol español y el quinto de la historia, junto con el Celtic, el Ajax, el PSV y el Manchester United. Para Lionel, este fue el gol más importante de su carrera hasta 2019.

Messi Balon de Oro 2009.jpg

Hacia el final de la temporada 2009-10, Messi anotó en 20 partidos y finalizó la temporada con 24 goles (incluidos tres hat-tricks), igualando a Ronaldo en el Barcelona del 1996-97. Por su increíble desempeño, el Diez del Barca recibió el Pichichi (máximo goleador de La Liga) y la Bota de Oro europea. Con 22 años fue elegido Jugador del Año de la UEFA, ganó su primer Balón de Oro y el premio al Jugador Mundial de la FIFA, en ambas ocasiones por el mayor margen de votación en la historia de cada trofeo.

Barcelona 2-0 Manchester United - UCL Final 2009 - Leo Messi's Header - Full HD

En 2011 se convirtió en el máximo goleador de la historia del Barcelona en una sola temporada, con un total de 53 goles y 24 asistencias en todas las competiciones. Ese mismo año ganó el Balón de Oro inaugural de la FIFA y el premio inaugural al Mejor Jugador en Europa. En enero del 2009 volvió a recibir el Balón de Oro y repitió en 2012.

Junto a sus compañeros Neymar y Suárez, Lionel terminó de integrar un tridente ofensivo que lo llevó al mejor rendimiento en toda su carrera. Con 58 goles y 31 asistencias de Messi, el trío MSN marcó un total de 122 goles en todas las competiciones de la temporada 2014-15, un récord en el fútbol español. Hasta el año 2019, Messi y su equipo ganaron la Supercopa de la UEFA, la Supercopa de España, la Copa del Rey, su décima Liga, su cuarto, quinto y sexto Balón de Oro, su sexta Bota de Oro y el premio Pichichi.

Champions Final 2015 I Highlights: Juventus FC - FC Barcelona (1-3)

La salida del Barcelona

Tras el creciente descontento de Messi con la dirección del Barcelona dentro y fuera del campo, el club anunció que el jugador le había enviado "un documento expresando su deseo de irse" el 25 de agosto de 2020. Messi anunció que continuaría en el Barcelona durante el último año de su contrato y que había informado al club sobre su deseo de irse varias veces y que el presidente, Josep Bartomeu, había dicho que podría decidir al final de cada temporada si quedarse o irse, pero Bartomeu se refería sólo a la cláusula de rescisión. Esto dejó al jugador con dos opciones: quedarse o ir a la corte contra el club, situación a la que Messi dijo no querer enfrentarse nunca.

A pesar de que La Liga había aprobado el nuevo contrato por cinco años de Messi con el Barcelona (en el que el jugador aceptaba rebajarse el sueldo durante el primer año), a último momento Laporta le comunicó a Jorge Messi que, por cuestiones de presupuesto, no podía renovar al jugador.

El 5 de agosto de 2021, el Barcelona anunció que no podía mantener a Messi, pues hacerlo implicaba sobrepasar el tope de gastos que le permitía la liga española. Messi jugó un total de 778 partidos oficiales, marcó 672 goles y ganó 35 títulos (entre ellos diez Ligas y cuatro Ligas de Campeones).

ROMPIÓ EN LLANTO. Lionel Messi se despidió del FC Barcelona con ganas de regresar | La Liga

Paris Saint-Germain

El 10 de agosto Paris Saint-Germain anunció la llegada de Messi a través de un video en sus redes sociales. El jugador firmó un contrato por dos años con opción de extenderlo una temporada, con un salario de 36,5 millones de euros y usaría el dorsal 30, el mismo con el que debutó en el Barcelona.

Marcó su primer gol con el club parisino en la segunda jornada del Grupo A de la Champions League ante el Manchester City. Fue en el minuto 74 después de una pared con Mbappé, y el equipo cerró el partido con una victoria de 2 a 0. Durante sus primeros meses en el PSG Messi ganó su séptimo Balón de Oro y su octavo Pichichi.

Messi Balon de Oro 2022.webp

A pesar de las duras críticas y de las comparaciones con otros jugadores, el 23 de abril consiguió su primer título con el PSG al ganar la Ligue 1 2021-22.

¡GOLAZO DE MESSI PARA QUE EL PSG SE CONSAGRE EN LA LIGUE 1! | PSG 1-1 Lens | RESUMEN

Selección Nacional

Con la Selección sub-23 Messi viajó a Pekín en 2008 para competir en los Juegos Olímpicos. Con la dirección de Sergio Batista, el equipo logró hacer una gran carrera en todas las instancias hasta llegar a la final. El 23 de agosto, después de vencer 1-0 a Nigeria en el Estadio Nacional, con asistencia de Messi para el gol de Di María, los jugadores argentinos recibieron el oro olímpico.

Argentina campeón de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008

Lionel entró a la selección absoluta en 2005, bajo el liderazgo de Pékerman. Su primer partido oficial fue el 3 de septiembre de 2005 en las eliminatorias del Mundial 2006 contra Paraguay. Messi jugó el mundial siendo el jugador más joven en debutar en la selección, con casi 19 años. Sin embargo, Argentina cayó ante Alemania en cuartos de final.

En la Copa América de 2007, la Selección llegó a la final pero perdió ante Brasil por un 3 a 0. En el Mundial de Sudáfrica 2010, el equipo argentino repitió la derrota en cuartos de final ante Alemania por 4 a 0. Su por entonces entrenador, Maradona, fue desplazado del cargo.

Con Sabella como Director Técnico, la Selección tomó otro rumbo en el Mundial de Brasil 2014. El desempeño del equipo consiguió la victoria decisiva por penales que le daba el pase a la final de la Copa del Mundo, que se disputaría contra Alemania. El 13 de julio, Argentina jugó la final con Alemania en el estadio Maracaná. Luego de un empate 0-0, se jugó un tiempo suplementario en el que Mario Götze anotó un gol en el minuto 114. Nuevamente, aquella selección que había eliminado a Argentina en 2006 y 2010, se impuso y dejó a Messi y su equipo con el título de subcampeones.

Mundial 2014: Homenaje de la TV Pública a la Selección Argentina

Tras dos Copas América perdidas en la final, contra la misma selección chilena, la frustración de Messi llegó a angustiarlo al punto de decidir renunciar al seleccionado argentino, aunque meses después volvió al equipo. En el Mundial 2018 en Rusia, Argentina cayó ante Francia en octavos de final.

MOMENTO RETRO: EL DÍA QUE MESSI DEJÓ Y REGRESÓ A LA SELECCIÓN

La Scaloneta y su primer título con la Selección

Con Sampaoli afuera y Lionel Scaloni adentro, la Selección Argentina comenzó una nueva etapa en la que finalmente encontró un buen desempeño y se mantuvo, en todos los partidos que disputó, la selección invicta.

Messi y Scaloni.jpg

De la mano de Scaloni, el equipo creció cada vez más hasta lograr llegar a la final de la Copa América 2021. El 10 de julio, Argentina derrotó a Brasil en el Maracaná por 1-0 en la final. En su quinta final internacional, Messi consiguió su primer título, el primero de Argentina desde la Copa América 1993 y la decimoquinta Copa América en su historia.

Argentina 1-0 Brasil | Copa América 2021 Final

Cuando aún faltaban cinco fechas por jugar en las eliminatorias del Mundial 2022, la selección argentina se clasificó matemáticamente para ir a Catar. Continuaba invicta en las eliminatorias, después de más de dos años y 27 partidos sin haber sido derrotada en partidos oficiales y amistosos.

El 1 de junio de 2022, en la Copa de Campeones Conmebol-UEFA (apodada Finalissima), Argentina le ganó a Italia 3-0 en el estadio de Wembley. Messi asistió en el primer y tercer gol, además de tirar tres veces al arco. Al final del encuentro, fue nombrado MVP.

¡BAILE, GOLEADA Y CONSAGRACIÓN DE LA ALBICELESTE EN WEMBLEY! | Argentina 3-0 Italia | RESUMEN

Vida privada

Messi está en pareja con Antonela Roccuzzo, a quien conoció siendo niño, desde el 2007. Debido a que el jugador vivía en España, la pareja se mantuvo a distancia durante tres años hasta que, después del Mundial de Sudáfrica, ella se instaló en Barcelona.

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Lionel y Antonela se casaron en una ceremonia civil en el hotel City Center de Rosario el 30 de junio de 2017. Tienen tres hijos: Thiago (2 de noviembre de 2012), Mateo (11 de septiembre de 2015) y Ciro (10 de marzo de 2018), todos nacidos en Barcelona.

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

En 2007, Messi creó la Fundación Leo Messi, que tiene como objetivo ayudar a niños y adolescentes en situación de riesgo, especialmente en las áreas de educación y salud. A través de la fundación, se han construido parques infantiles, refaccionado o rehabilitado organizaciones benéficas y polideportivos, entre otras cosas. Además, ha participado en diferentes campañas humanitarias, es Embajador de Buena Voluntad de Unicef y ha estado muy presente durante la pandemia de covid-19.

En 2013, Messi fue investigado por sospechas de evasión fiscal. Las empresas extraterritoriales en los paraísos fiscales en Uruguay y Belice fueron utilizadas para evadir 4.1 millones de euros en impuestos relacionados con ganancias de patrocinio entre 2007 y 2009. Messi, que alegó ignorar el supuesto sistema, pagó voluntariamente una multa de 5.1 millones de euros.

En mayo de 2016 fue juzgado junto a su padre por tres cargos de evasión fiscal. El 6 de julio, ambos fueron declarados culpables de fraude fiscal y sentenciados a una pena de 21 meses de prisión y condenados a pagar, respectivamente, 1.7 millones de euros y 1.4 millones de euros en multas.