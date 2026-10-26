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Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y el premio al máximo goleador de la temporada

El delantero de 33 años fue reconocido por su gran temporada en el Bayern Múnich y su Mundial con la selección inglesa. Messi no viajó a la premiación

26 de octubre 2026 · 20:51hs
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Harry Kane ganó el balón de oro por su gran temporada en la selección y en el fútbol alemán.

Harry Kane ganó el balón de oro por su gran temporada en la selección y en el fútbol alemán.

Harry Kane se consagró este lunes como el gran ganador del Balón de Oro 2026. El delantero del Bayern Múnich y de la selección de Inglaterra recibió por primera vez el premio al mejor futbolista del mundo durante la ceremonia realizada en el London Palladium de Londres, en una edición especial por el 70° aniversario del reconocimiento organizado por France Football.

El goleador inglés se impuso en una de las votaciones más disputadas de los últimos años, en la que también aparecían como grandes candidatos Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi. Finalmente, Kane fue reconocido por su extraordinaria temporada y se quedó con el máximo galardón individual del fútbol mundial.

Además del Balón de Oro, Kane recibió el premio al máximo goleador, completando una noche inolvidable en su carrera.

Messi, el gran ausente de la gala

Uno de los datos más destacados de la ceremonia fue la ausencia de Lionel Messi, máximo ganador histórico del Balón de Oro con ocho conquistas. El capitán de la selección argentina decidió no viajar a Londres después de una intensa agenda de compromisos y permaneció en Estados Unidos.

El rosarino estuvo nuevamente entre los 30 nominados y logró ubicarse dentro de los diez mejores de la votación, ratificando su vigencia entre las principales figuras del fútbol internacional.

Por su parte, Lautaro Martínez finalizó en el puesto 22º del ranking, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez estuvo nominado al Trofeo Yashin, destinado al mejor arquero del año.

Lamine Yamal y Alexia Putellas también fueron protagonistas

La gala dejó otros reconocimientos importantes. Lamine Yamal ganó por tercera vez consecutiva el Trofeo Kopa, que distingue al mejor futbolista joven del mundo. El delantero del Barcelona volvió a hacer historia con apenas 19 años.

En la categoría femenina, Alexia Putellas conquistó su tercer Balón de Oro y reafirmó su lugar entre las grandes figuras del fútbol internacional.

También hubo un reconocimiento para Vicky López, futbolista del Barcelona, quien fue elegida como la mejor jugadora joven de la temporada.

España dominó los premios individuales

El fútbol español tuvo una participación destacada en la ceremonia. Luis de la Fuente fue elegido como el mejor entrenador del fútbol masculino, luego de conducir a España a la conquista del Mundial 2026.

En la categoría femenina, el reconocimiento fue para Pere Romeu, entrenador del Barcelona.

Por su parte, Unai Simón recibió el Trofeo Yashin al mejor arquero masculino, mientras que Cata Coll obtuvo la distinción en la categoría femenina.

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