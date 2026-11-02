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Comenzó el Cyber Monday: cómo aprovechar las ofertas y evitar caer en estafas

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe difundió recomendaciones para el evento del 2 al 4 de noviembre. Qué revisar antes de pagar y cuáles son los derechos de quienes compran por internet

2 de noviembre 2026 · 08:51hs
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El Cyber Monday 2026 se realiza del 2 al 4 de noviembre. 

El Cyber Monday 2026 se realiza del 2 al 4 de noviembre. 

Comparar precios, verificar quién vende y revisar cuánto se pagará al finalizar la operación son pasos clave para aprovechar las ofertas del Cyber Monday. Ante el evento de comercio electrónico, que comenzó este lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 4, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe difundió recomendaciones para prevenir estafas y recordó los derechos de quienes compran por internet.

Antes de elegir un producto, la institución aconsejó consultar los precios de los días previos para evaluar si el descuento anunciado representa una rebaja real. También sugirió revisar las condiciones de financiación, los límites disponibles de la tarjeta y el importe total de la compra, incluidos los impuestos, el envío y cualquier cargo adicional.

La seguridad del sitio es otro punto central. Para verificar qué empresas participan, la Defensoría recomendó ingresar al portal oficial del Cyber Monday y acceder desde allí a las tiendas adheridas. Además, aconsejó evitar los enlaces que llegan por correo electrónico, redes sociales o servicios de mensajería, ya que pueden conducir a páginas falsas.

Entre las precauciones digitales, mencionó comprobar que la dirección comience con “https://”, utilizar equipos propios y conexiones seguras, evitar las redes wifi públicas y mantener actualizados el antivirus y el sistema operativo. El candado indica que la conexión está cifrada, pero por sí solo no garantiza que el comercio sea legítimo.

Controles de consumos

Los cuidados también deben continuar después de pagar. guardar la factura, los correos de confirmación y las capturas de pantalla de la oferta permite contar con documentación para reclamar si surge algún inconveniente. Asimismo, la Defensoría recomendó controlar los movimientos de la tarjeta: los consumos no reconocidos pueden cuestionarse ante la entidad emisora dentro de los 30 días de recibido el resumen.

En cuanto a las garantías, recordó que los productos nuevos cuentan con una cobertura legal mínima de seis meses. Por eso, destacó la importancia de solicitar siempre la factura o el comprobante electrónico de la operación.

Las compras por internet también contemplan el derecho de arrepentimiento. Como regla general, el consumidor puede cancelar la operación sin explicar el motivo dentro de los diez días corridos desde la entrega del producto o la celebración del contrato, lo que ocurra después. Los gastos de devolución quedan a cargo del vendedor.

Condiciones de compra

Para la contratación de servicios turísticos o paquetes promocionales, la recomendación es leer con atención las condiciones de cancelación y reprogramación antes de confirmar el pago.

La Defensoría también llamó a evitar decisiones apuradas frente a mensajes como “solo por hoy” o “última oportunidad”. Evaluar si el producto es necesario y cuánto compromete el presupuesto ayuda a decidir con mayor tranquilidad.

Ante dudas o inconvenientes, los consumidores pueden solicitar orientación a través del sitio www.defensoriasantafe.gob.ar o acudir a las sedes y oficinas de la institución distribuidas en la provincia.

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