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Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

El astro rosarino, máximo ganador de la historia con ocho estatuillas, sorprendió con su ausencia en la gala del prestigioso premio que se realiza este lunes a las 17 horas. Los motivos detrás de su decisión

26 de octubre 2026 · 15:44hs
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Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Lionel Messi no estará presente este lunes, a partir de las 17 horas, en la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se celebrará en el London Palladium Theatre, en Londres. El astro rosarino, que vuelve a competir por el prestigioso premio de la revista France Football, decidió permanecer en Estados Unidos después de una intensa seguidilla de viajes y compromisos deportivos con el Inter Miami. La ausencia se produce en una edición especial, en la que el galardón celebra su 70º aniversario y tiene al argentino nuevamente entre los candidatos.

La decisión de Messi de no viajar a Inglaterra está vinculada con el desgaste acumulado durante los últimos días. La Pulga estuvo en España, donde recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, y posteriormente regresó a Estados Unidos para sumarse a su equipo.

El sábado 24 de octubre disputó con Inter Miami el partido frente a New York Red Bulls, que terminó con una derrota por 2 a 0 para el conjunto de Florida. El domingo también participó de la inauguración de la Messi Cup, un torneo juvenil que se desarrolla en Miami.

Con este panorama, el futbolista de 39 años optó por no realizar otro viaje transatlántico y seguirá desde Estados Unidos la ceremonia en la que podría conquistar su noveno Balón de Oro.

Messi busca su noveno Balón de Oro después de otro Mundial extraordinario

La ausencia del rosarino no le quita protagonismo a su candidatura. Messi es el máximo ganador en la historia del Balón de Oro, con ocho distinciones, obtenidas en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Además, acumula 17 nominaciones, una marca que refleja su permanencia entre los mejores futbolistas del mundo durante casi dos décadas.

Su presencia entre los candidatos de 2026 está respaldada, principalmente, por su actuación en el Mundial disputado este año, en el que Argentina alcanzó nuevamente la final.

El capitán histórico de la selección convirtió ocho goles durante el torneo y fue determinante en el recorrido del equipo argentino. Una de sus actuaciones más destacadas llegó en las semifinales frente a Inglaterra, cuando aportó dos asistencias en el triunfo por 2 a 1 que permitió a la Albiceleste avanzar al partido decisivo.

En la final, Argentina cayó por 1 a 0 frente a España y terminó como subcampeona del mundo.

A pesar de ese desenlace, el rendimiento individual de Messi lo volvió a colocar en la consideración de los votantes del Balón de Oro, en una edición que también tiene entre sus principales aspirantes a Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal.

Balón de Oro 2026: Lautaro Martínez terminó en el puesto 22

Mientras se aguarda la definición de los primeros lugares del ranking, Lautaro Martínez terminó en la 22ª posición del Balón de Oro 2026.

El delantero argentino, capitán y goleador del Inter de Milán, integró la nómina de 30 candidatos luego de una temporada destacada en el fútbol italiano, en la que conquistó el Scudetto.

El Toro también formó parte de la selección argentina que alcanzó la final del Mundial 2026. Sin embargo, sus actuaciones no fueron suficientes para ubicarlo entre los primeros puestos de la clasificación individual.

La posición de Lautaro fue confirmada por la organización del Balón de Oro durante la publicación progresiva de los resultados, antes del comienzo de la gala principal.

Dibu Martínez también está nominado a un premio

La representación argentina en Londres no se limita a Messi y Lautaro Martínez. Emiliano "Dibu" Martínez también figura entre los nominados al Trofeo Yashin, la distinción que reconoce al mejor arquero del año.

El guardameta argentino, con trayectoria reciente en Aston Villa y Chelsea, competirá con otros nueve arqueros: Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha.

Este último, arquero de Cabo Verde, fue una de las revelaciones del Mundial 2026 y consiguió meterse entre los candidatos al reconocimiento individual.

La ceremonia tendrá lugar por primera vez en Londres. La elección de la capital inglesa responde al 70º aniversario del premio, creado en 1956 y ganado en su primera edición por el inglés Stanley Matthews.

Cómo se elige al ganador del Balón de Oro 2026

El ganador del Balón de Oro masculino se define mediante la votación de un jurado compuesto por 100 periodistas deportivos, uno por cada uno de los países mejor ubicados en el ranking mundial de la FIFA.

Cada integrante del jurado debe seleccionar y ordenar a diez futbolistas entre los 30 nominados. El primero recibe 15 puntos, mientras que el décimo obtiene uno.

Para establecer la clasificación se consideran tres criterios principales: el rendimiento individual y la capacidad de resultar decisivo durante la temporada, los logros colectivos alcanzados con los clubes y las selecciones, y, finalmente, la clase deportiva y el juego limpio.

La ceremonia comenzará este lunes a las 17, hora argentina, y tendrá como presentadores al exfutbolista francés Thierry Henry y a la periodista Kate Scott.

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