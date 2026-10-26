Messi no fue a Londres a la entrega del Balón de Oro a Harry Kane y se quedó en Miami a ver a Newell's

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Tragedia en el río frente a Fray Luis Beltrán: hallaron a la tercera víctima en San Pedro
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Las obras para frenar el avance del Arroyo Saladillo entraron en su etapa final
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Lula ganó el balotaje a Bolsonaro y será presidente de Brasil por cuarta vez
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La peatonal San Martín se transformó en el corredor de bazares del microcentro: hay uno cada 60 metros
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Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo
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Autopista a Santa Fe: se firma el contrato para la segunda etapa del tercer carril
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Cristina celebró la reelección de Lula: "Felicidades al pueblo brasileño y al compañero presidente"
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Lula: "Participé de muchas elecciones y nunca vi tanta mentira"
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Rosario recibió más de 120.000 visitantes y la ocupación hotelera llegó al 97%
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Con transmisión en vivo, se conocerá la sentencia en el juicio por Ivana Garcilazo
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El Polo de la Niñez se inaugura el 30 de octubre y funcionará desde noviembre
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Se derrumbó un entrepiso en un bar de Paraná: el estado de salud de los heridos
Agro
La experiencia de Uruguay frente a las nuevas exigencias del mercado de carne
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Karina Milei, Santilli y Caputo llegan a Rosario para participar de la Expo Rigi
Información General
Quini 6: dos apostadores de Santa Fe se llevaron 61 millones de pesos cada uno en el Siempre Sale
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Por las obras en Ezeiza, Rosario tendrá cuatro vuelos a Panamá y tres a Punta Cana en un solo día
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Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez
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"El avance de las obras de la Quinta de Funes es estratégico en la región"