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Messi no fue a Londres a la entrega del Balón de Oro a Harry Kane y se quedó en Miami a ver a Newell's

Leo no viajó a la entrega del Balón de Oro y en cambio se quedó a ver a los juveniles leprosos, que igualaron con Palmeiras en la Messi Cup

26 de octubre 2026 · 21:29hs
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Los suplentes leprosos abrazan a Giancluca Godoy

CANOB JUVENILES

Los suplentes leprosos abrazan a Giancluca Godoy, autor del gol con que Newell's empezó a ganarle a Palmeiras, con Lionel Messi de espectador de lujo.

El mundo del fútbol estuvo pendiente este lunes en Londres de la entrega del Balón de Oro, donde Lionel Messi llegó como candidato. Pero Leo no viajó, se quedó en Miami donde se está desarrollando el torneo que lleva su nombre, que reúne a los juveniles de los clubes más prestigiosos del mundo y no solo eso, estuvo en la cancha para ver el empate de Newell’s 1 a 1 ante Palmeiras, en la segunda fecha, ya que el domingo debutó con una gran victoria sobre Arsenal de Inglaterra por 1 a 0.

Leo habrá intuido que esta vez el trofeo al mejor jugador del año no se lo darían. Si no le otorgaron el que merecía indudablemente en el último Mundial no había razón para que se diera vuelta la taba. Y así fue. Fue Harry Kane, el centrodelantero inglés, el que recibió por primera vez el Balón de Oro, en su país además. Messi quedó quinto en la votación,

Así, Leo asistió al encuentro de Boca, que goleó al Manchester City por 3 a 0. Y luego estuvo en las plateas para observar a Newell’s en su segundo encuentro de la copa. Casi lo gana el conjunto rojinegro, pero igualó 1 a 1. También estuvo su compañero de Inter Miami y exleproso, Mateo Silvetti.

Messi, autógrafos y su Newell's

Messi se dedicó a firmar innumerable cantidad de autógrafos y camisetas, mientras observaba a los chicos leprosos, que le empezaron ganando a Palmeiras con el gol de tiro libre de Gianluca Godoy.

>> Leer más: El último esfuerzo de Newell's para llegar y la deuda de encender el ataque

El volante leproso ejecutó un tiro libre lejos del arco, a manera de centro, pero se fue cerrando y viajó a la red por encima de la salida del arquero brasileño, que no podía creer el mal cálculo. Fue a los 13’ del complemento, en partidos que se disputan en dos tiempos de 30’ hasta las instancias de playoffs, que serán de 35’ y 35’.

El triunfo parecía encaminado hasta que Palmeiras hilvanó una gran jugada colectiva, que terminó con una definición cruzada ante el arquero Ciro Antuña.

Este martes, desde las 16 y por Disney+ o ESPN Premium, Newell’s cerrará el Grupo D ante el líder Barcelona, que derrotó 2-0 a Palmeiras y 4-1 a Arsenal. Un empate lo clasificaría a los cuartos.

Los pibes de Iván Borghello tuvieron otra muy buena presentación y con un espectador de lujo. Messi no fue a la entrega del Balón de Oro. Para él tuvo más valor estar junto a los chicos de Newell’s.

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