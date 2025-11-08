La Capital | Ovación | Newell's

Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Newell's se juega una final ante el Globo por la permanencia. Si gana dará un paso inmenso para asegurar su plaza en la Liga Profesional.

8 de noviembre 2025 · 06:10hs
Cocoliso González buscará que se le abra el arco ante el Globo para aliviar el presente de Newell’s. 

Newell's juega esta tarde de sábado un duelo decisivo ante Huracán en el Palacio Tomás Ducó. Un cotejo trascendental. Una final con todas las letras. Hasta se podría decir que es un partido histórico. Tal vez, aunque suene exagerado, sea uno de los compromisos más importantes de la era contemporánea leprosa.

Y la referencia es por todo lo que está en disputa. Es que no se trata de que está en la antesala de lograr un título o luchar por un campeonato, sino al contrario, lo que está en juego es la supervivencia en primera división, la misión compleja de sostener la categoría, la patriada de conservar su plaza en la elite del fútbol argentino. Ese es el “campeonato” que hoy debe ganar Newell’s.

Como si estuviese sobre arena movediza, en el último tramo de Cristian Fabbiani, el rojinegro se fue hundiendo en un escenario inesperado para un club grande y glorioso. Hoy tiene la soga al cuello en el tema del descenso, pero depende de sí mismo para zafar y tiene dos partidos para lograrlo.

Ya con Lucas Bernardi al frente visita ahora a Huracán y cerrará en el Coloso ante Racing. Sabe que más allá de lo que pase en las otras canchas con tres puntos se asegura un desempate y con cuatro unidades zafa de todo.

Newell's debe enfocarse sólo en la pelota

Claro que el clima no es el mejor por la impaciencia y angustia hasta lógica de los hinchas, pero hay margen para salir a flote y ahora sólo debe concentrase en la pelota.

En sacar adelante primero el encuentro con Huracán, un rival complicado que el primer semestre jugó la final del Apertura y ahora puja por meterse en los play-offs, de la mano de un viejo conocido como Frank Kudelka y con un futbolista de paso extraño por el Parque como el talentoso Matko Miljevic.

La llegada de emergencia de Bernardi, un referente de la casa que aceptó poner el hombro en la cruda adversidad, le dio más competitividad al equipo, pero igual no le alcanzó para sumar puntos ante Unión.

Ahora, con una semana más de trabajo, la intención es acentuar la mejoría y seguir por esa senda de máximo compromiso y entrega total a la causa de la salvación.

Lo dicho, Newell’s tiene una cita con su propia historia en el Palacio Ducó. Debe concentrarse exclusivamente en lo futbolístico y alinear sus chacras en sacar puntos. Ya no importa el adelantamiento del horario del partido para jugar antes que todos los comprometidos por el descenso y tampoco el cambio del encargado del VAR, que será Pablo Echavarría en lugar de Andrés Merlos. Todo eso no debe desenfocarlo. Sumar puntos es lo único que debe tener entre ceja y ceja.

Los números de la salvación

Es más, si logra vencer a Huracán y en esta fecha no ganan dos de sus tres competidores directos: Aldosivi (27 puntos, enfrenta a Banfield como visitante el domingo a las 19.20); San Martín SJ (27 puntos, juega de local ante Lanús el sábado a las 21.30) y Godoy Cruz (28 puntos, visita a Atlético Tucumán el domingo a las 21.30); Newell’s (30 unidades) seguirá en primera, claro que para ello deberá aguardar hasta el domingo por el diagrama del fixture.

Y, además, si la Lepra empata ante Huracán y pierden los marplatenses y los sanjuaninos también seguirá en la Liga Profesional sin más trámite.

Este es el panorama. Estas son las urgencias. Y estas también son las posibilidades de salir adelante. Newell’s está ante un partido bisagra de su historia y lo juegan todos, los actuales integrantes del plantel, sus hinchas y las viejas glorias que ya dieron todo su apoyo.

Probables formaciones

Huracán: H. Galíndez; T. Guidara, F, Pereyra, N. Paz, Ibáñez o Lescano; E. Ojeda, L. Pérez, F. Waller; M. Miljevic o A. Urzi; J. Bisanz o M. Tissera y L. Giménez.

DT: Frank Kudelka 4-3-1-2

Newell's: J. Espínola; A. Montero, S. Salcedo, V. Cuesta, L. Sosa, M. Luciano; F. Guch, L. Regiardo, V. Acuña; L. Herrera y C. González.

DT: Lucas Bernardi 5-3-2

Hora y TV: 17 - TNT Sports

Estadio: Tomás Ducó

Arbitro: Jorge Baliño

Concentrados de Newell's

