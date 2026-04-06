La Capital | Ovación | Libertadores

Libertadores: Independiente del Valle sufrió también bajas por lesión

El rival de Central en la Libertadores, llega con el plantel algo diezmado por distintas lesiones de cierta gravedad de varios titulares

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

6 de abril 2026 · 20:58hs
Libertadores. El equipo de Ecuador llega diezmado por distintas lesiones para enfrentar a Central. 

Libertadores. El equipo de Ecuador llega diezmado por distintas lesiones para enfrentar a Central. 

Independiente del Valle, primer rival de Central en la Copa Libertadores, disfruta de un muy buen presente. Tanto es así que, en 7 fechas del torneo de Ecuador, el equipo que desde este año dirige el uruguayo Joaquín Papa lidera con 16 puntos (5G, 1E, 1D), con 6 de ventaja a Liga de Quito.

Más allá del buen arranque, el plantel está algo diezmado por distintas lesiones de cierta gravedad de varios titulares, como el arquero Guido Villar; los zagueros Joaquín Pombo y Richard Schunke; y los volantes ofensivos Jean Arroyo, Juan Cazares y Patrick Mercado, este último integrante de la selección ecuatoriana.

El probable once ecuatoriano

Con este panorama, un probable once inicial para visitar a Central podría formar con: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava y Layan Loor; Matías Perelló, Jordy Alcivar, Justin Lerma, Jhegson Méndez, Junior Somoza; Carlos Cocoliso González o Djorkaeff Reasco, el exNewell’s.

Leer más:Central: cómo están de cara a la Copa los que estuvieron ausentes ante el Decano

Noticias relacionadas
Juan DAngelosante, presidente de la AVR, confirmó la llegada de los seleccionados de Bulgaria a Rosario.

Juan D'Angelosante: "En Rosario vamos a poder ver cara a cara a De Cecco con Nicolau"

Central. Ángel Di María no juega como titular desde el clásico, aunque entró ante Banfield. Se espera que esté disponible para el encuentro debut de la Copa Libertadores.

Central: cómo están de cara a la Copa los que estuvieron ausentes ante el Decano

Primera C: El equipo de José Previti ganó su primer partido ante Paraguayo y el sábado visitará a Mercedes a las 17. 

Primera C: se conocieron los días de la séptima fecha para los clubes de la ciudad

El futsal femenino de Newells está siendo competitivo en el torneo de AFA de Primera B.

Futsal de AFA: las chicas de Newell's empataron por el torneo de Primera B

Ver comentarios

Las más leídas

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Newells fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

Newell's fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

El inicio del camino al triunfo de Newells fue obra de dos de las apuestas de Frank Kudelka

El inicio del camino al triunfo de Newell's fue obra de dos de las apuestas de Frank Kudelka

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Lo último

Libertadores: Independiente del Valle sufrió también bajas por lesión

Libertadores: Independiente del Valle sufrió también bajas por lesión

Juan DAngelosante: En Rosario vamos a poder ver cara a cara a De Cecco con Nicolau

Juan D'Angelosante: "En Rosario vamos a poder ver cara a cara a De Cecco con Nicolau"

Central: cómo están de cara a la Copa los que estuvieron ausentes ante el Decano

Central: cómo están de cara a la Copa los que estuvieron ausentes ante el Decano

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

El joven, de 23 años, había sido visto por última vez cuando asistió a un cumpleaños en Zona 5. Encontraron el cuerpo cerca del Country Club

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes
Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

Crimen en escuela de San Cristóbal: qué es la red true crime global que investiga la Justicia
La Región

Crimen en escuela de San Cristóbal: qué es la red "true crime" global que investiga la Justicia

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Por Martín Stoianovich
Policiales

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas
La Ciudad

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

El tiempo en Rosario: martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día
La ciudad

El tiempo en Rosario: martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Newells fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

Newell's fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

El inicio del camino al triunfo de Newells fue obra de dos de las apuestas de Frank Kudelka

El inicio del camino al triunfo de Newell's fue obra de dos de las apuestas de Frank Kudelka

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Ovación
Juan DAngelosante: En Rosario vamos a poder ver cara a cara a De Cecco con Nicolau

Por Pablo Mihal
Ovación

Juan D'Angelosante: "En Rosario vamos a poder ver cara a cara a De Cecco con Nicolau"

Juan DAngelosante: En Rosario vamos a poder ver cara a cara a De Cecco con Nicolau

Juan D'Angelosante: "En Rosario vamos a poder ver cara a cara a De Cecco con Nicolau"

Central: cómo están de cara a la Copa los que estuvieron ausentes ante el Decano

Central: cómo están de cara a la Copa los que estuvieron ausentes ante el Decano

Primera C: se conocieron los días de la séptima fecha para los clubes de la ciudad

Primera C: se conocieron los días de la séptima fecha para los clubes de la ciudad

Policiales
Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes
Policiales

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día
La ciudad

El tiempo en Rosario: martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día

Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Residencias médicas en Santa Fe: abren la inscripción con sistema propio tras el retiro de Nación

Residencias médicas en Santa Fe: abren la inscripción con sistema propio tras el retiro de Nación

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras
Economía

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras

Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el efecto contagio
LA REGION

Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el "efecto contagio"

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Por María Laura Neffen
Negocios

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a Santa Fe
Política

Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a Santa Fe

La Justicia aprobó que Nueva Vicentin reactive las plantas de Algodonera Avellaneda
Economía

La Justicia aprobó que Nueva Vicentin reactive las plantas de Algodonera Avellaneda

Pregunta para lunes lluvioso: cuánto falta para el próximo feriado
Información General

Pregunta para lunes lluvioso: cuánto falta para el próximo feriado

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo
Economía

El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo

Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo
Información General

Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Por Nicolás Maggi

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los grandes premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los grandes premios

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio
La Ciudad

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud
La Ciudad

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud

San Cristóbal tras la tragedia: No hay fecha para la vuelta a clases
LA REGION

San Cristóbal tras la tragedia: "No hay fecha para la vuelta a clases"

Litoral Gas proyecta conectar a unos 28 mil nuevos usuarios en 2027
La Ciudad

Litoral Gas proyecta conectar a unos 28 mil nuevos usuarios en 2027

Con más desempleo, crece el trabajo en apps: ya supera el millón de personas en Argentina
Información General

Con más desempleo, crece el trabajo en apps: ya supera el millón de personas en Argentina

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio
Policiales

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Cuál es el panorama de los lesionados en Central y a qué jugadores recuperaría Almirón para el debut copero

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuál es el panorama de los lesionados en Central y a qué jugadores recuperaría Almirón para el debut copero

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres
La Región

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana
La Ciudad

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana