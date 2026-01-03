La Capital | Ovación | Newell's

Jugó casi 10 temporadas en Newell's, brilló en River y otros equipos y se retiró: qué dijo en su despedida

Expresó su agradecimiento a todos los clubes donde jugó, sin una mención especial para ninguno de ellos. "Dí todo por cada camiseta", dijo

3 de enero 2026
Lionel Vangioni

Lionel Vangioni, en su última etapa en Newell's. En la última temporada jugó en Quilmes y ahora le dijo adiós al fútbol. 

Suele ocurrir al final de cada temporada que, así como hay jugadores que cambian de club, algunos futbolistas deciden ponerle un fin a su carrera. Y es lo que acaba de ocurrir con uno que se formó en la cantera de Newell's y jugó un total de casi diez temporadas con la rojinegra.

Se trata de Leonel Vangioni, quien debutó en la primera de Newell's en 2006 y permaneció en el equipo hasta la temporada 2012. Luego pasó por River, Milan, Libertad y Monterrey, para regresar al Parque en 2022. El último año estuvo en Quilmes y ahora decidió decirle adiós al fútbol.

Una trayectoria de 19 años

En Newell's, Vangioni jugó 209 partidos, en los que marcó 9 goles y dio 22 asistencias en las dos etapas en las que pasó por el club. Es de Villa Constitución y se formó en la cantera rojinegra, donde debutó en un partido ante Independiente.

Su etapa más exitosa como futbolista fue en River, a donde llegó a fines de 2012. Con el Millonario jugó 129 partidos, hizo cinco goles y dio ocho asistencias. Fue campeón del torneo de primera división, de la Copa Campeonato, la Copa y Recopa sudamericanas, la Copa Libertadores (en 2015) y la Suruga Bank.

En la temporada 2016/17 jugó en el Milan y en las siguientes tres en Monterrey. Luego estuvo un año y medio en Libertad y volvió a Newell's en 2022. En esta segunda etapa jugó apenas 18 partidos con la rojinegra y en 2025 se fue a Quilmes, donde también disputó pocos encuentros, solo 8.

El adiós de Leonel Vangioni

Ahora, el Piri Vangioni tomó la decisión de ponerle punto final a su carrera. Y como despedida publicó un posteo en sus redes sociales en el que básicamente expresó agradecimiento. La llamativo es que no hizo distinción entre Newell's, el club donde se formó y jugó casi una década en dos etapas, y el resto de los equipos por los que pasó a lo largo de 19 años de carrera.

En su posteo, Vangioni agradeció a sus compañeros, a los empleados de los clubes, a los directivos por los que pasó. También a su familia, a los entrenadores, médicos y periodistas con los que se relacionó. Y en especial a los hinchas.

"Me entregué por completo, di todo de mí por cada camiseta que me tocó vestir, bien o mal pero siempre con honestidad y amor por esta profesión que me dio mucho más de lo que yo soñé", escribió el Piri.

