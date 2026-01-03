Jugó casi 10 temporadas en Newell's, brilló en River y otros equipos y se retiró: qué dijo en su despedida

Expresó su agradecimiento a todos los clubes donde jugó, sin una mención especial para ninguno de ellos. "Dí todo por cada camiseta", dijo

Lionel Vangioni, en su última etapa en Newell's. En la última temporada jugó en Quilmes y ahora le dijo adiós al fútbol.

Suele ocurrir al final de cada temporada que, así como hay jugadores que cambian de club, algunos futbolistas deciden ponerle un fin a su carrera. Y es lo que acaba de ocurrir con uno que se formó en la cantera de Newell's y jugó un total de casi diez temporadas con la rojinegra.

Se trata de Leonel Vangioni, quien debutó en la primera de Newell's en 2006 y permaneció en el equipo hasta la temporada 2012. Luego pasó por River, Milan, Libertad y Monterrey, para regresar al Parque en 2022. El último año estuvo en Quilmes y ahora decidió decirle adiós al fútbol.

En Newell's, Vangioni jugó 209 partidos, en los que marcó 9 goles y dio 22 asistencias en las dos etapas en las que pasó por el club. Es de Villa Constitución y se formó en la cantera rojinegra, donde debutó en un partido ante Independiente.

Su etapa más exitosa como futbolista fue en River, a donde llegó a fines de 2012. Con el Millonario jugó 129 partidos, hizo cinco goles y dio ocho asistencias. Fue campeón del torneo de primera división, de la Copa Campeonato, la Copa y Recopa sudamericanas, la Copa Libertadores (en 2015) y la Suruga Bank.

En la temporada 2016/17 jugó en el Milan y en las siguientes tres en Monterrey. Luego estuvo un año y medio en Libertad y volvió a Newell's en 2022. En esta segunda etapa jugó apenas 18 partidos con la rojinegra y en 2025 se fue a Quilmes, donde también disputó pocos encuentros, solo 8.

El adiós de Leonel Vangioni

Ahora, el Piri Vangioni tomó la decisión de ponerle punto final a su carrera. Y como despedida publicó un posteo en sus redes sociales en el que básicamente expresó agradecimiento. La llamativo es que no hizo distinción entre Newell's, el club donde se formó y jugó casi una década en dos etapas, y el resto de los equipos por los que pasó a lo largo de 19 años de carrera.

En su posteo, Vangioni agradeció a sus compañeros, a los empleados de los clubes, a los directivos por los que pasó. También a su familia, a los entrenadores, médicos y periodistas con los que se relacionó. Y en especial a los hinchas.

"Me entregué por completo, di todo de mí por cada camiseta que me tocó vestir, bien o mal pero siempre con honestidad y amor por esta profesión que me dio mucho más de lo que yo soñé", escribió el Piri.