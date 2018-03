Leo les gana por una cabeza

Puede pensar en lograr tranquilamente la clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Sobre todo si se aferra a la campaña que viene haciendo Central desde que tomó las riendas. Lo de Leo Fernández ya no sorprende que sume y sume. El equipo puede jugar bien, regular o mal. Pero siempre rasguña algo. A eso hay que sumarle que rasca la olla de la ilusión mientras se consolida como entrenador. Con el empate que viene de alcanzar ante el muletto de Lanús, que puede considerarse como flaquito por cómo se había presentado en bandeja el rival, el técnico consiguió obtener un dato estadístico que no es menor. Con el punto en la Fortaleza logró llegar a la línea de 23 puntos sobre 30 posibles en estos primeros 10 partidos en el circuito mayor de AFA, lo que indica que mejoró por solamente un punto la efectividad que lograron los antecesores Eduardo Coudet y Paolo Montero, quienes habían conseguido 22 unidades en las mismas presentaciones.

A veces las estadísticas pasan desapercibidas para el grueso de la sociedad. Y con razón, en ciertas ocasiones porque hay datos que son prácticamente insignificantes. No obstante, hay otros que adquieren connotaciones que le otorgan un significado relativo si se quiere.

Como por ejemplo que Fernández logró el ciento por ciento de los puntos en el Gigante en los cuatro partidos que disputó. El plus es que el equipo no recibió goles. Sin dudas, algo estará cocinando el entrenador con tantos condimentos que florecen en la actualidad.

Quizá en el paladar del hincha quedó la bronca interna por no haber dormido de un mazazo a los pibes de Lanús. Pero no pudo porque no supo cómo dejarlo en la lona. Caso contrario, hoy el semblante sería otro en el universo auriazul por más que no se haya perdido.

Sin embargo, en la foja del entrenador se destaca, entre otros temas, que en estos 10 partidos que lleva Leo al frente del grupo el equipo hizo 17 goles. Un tanto más que el del Chacho Coudet en su momento. Eso sí, con la diferencia de que los 17 festejos del conjunto de Fernández lo marcaron entre nueve jugadores, mientras que los de Coudet solamente cuatro (Ruben, Cervi, Donatti y Niell). A su vez, con Paolo Montero los canallas hicieron 14 gritos en sus primeros 10 desafíos como DT distribuidos entre ocho futbolistas.

Otro dato nada despreciable es que Marco Ruben aportó un solo gol en los comienzos de este ciclo de Leo Fernández. Mientras que en los primeros 10 encuentros del Chacho hizo ocho, y en los primeros 10 de Montero facturó dos veces. El goleador va de mayor a mejor y en junio vence su contrato.

También es verdad que el equipo de Leo, a diferencia de los de Coudet y Montero, hizo más goles de pelota parada que por elaboración de juego. En cuanto a los goles en contra en sus primeros 10 juegos como DT, Leo también resulta como ganador. Al equipo le hicieron apenas cinco goles contra nueve que recibió Coudet y ocho el conjunto de Montero.

Vale destacar que en estos desafíos, Fernández tuvo rivales más complejos que sus dos antecesores ya que tuvo que jugar el clásico contra el puntero Boca, visitar en Avellaneda a Independiente y a Huracán en el Ducó, que venían en alza. A eso hay que agregarle que viajó y pisó muy fuerte en Córdoba, donde a Central históricamente le costó ganar.

Sin dudas, el actual técnico canalla está escribiendo su propia página sin necesidad de vender espejitos de colores o expresar constantemente frases de ocasión y tribuneras. Por eso, el entrenador sabe por dentro que el empate con Lanús fue positivo desde algunos puntos de vistas. Y también es verdad que debía vencer a los pibes granates por obligación.

Sin embargo, el dato saliente es que Fernández sacó 23 puntos en sus primeros diez cotejos en AFA, mientras que Coudet y Montero lograron 22. Central sueña despierto con poder clasificar a la próxima Sudamericana de la mano de Leo, un hombre genuino de la casa.

Datos: Carlos Durhand





Sigue muy cerca de las copas

Central deberá sacarle provecho al empate con Lanús cuando reciba el sábado a Godoy Cruz. En realidad tendrá que ganar para poder arrimarse más a la clasificación de las copas internacionales. Aunque con los resultados que se vienen dando esta jornada, el canalla quedó a tres puntos de la Sudamericana y a cuatro de la Libertadores.