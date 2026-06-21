El tiempo en Rosario: un domingo nublado, pero sin lluvias

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura de este domingo se mantendrá baja. Y si bien el cielo permanecerá nublado durante gran parte de la jornada, no se esperan lluvias.
De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, será una jornada fría y húmeda.
De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura de este domingo se mantendrá baja. Y si bien el cielo permanecerá nublado durante gran parte de la jornada, no se esperan lluvias.
El organismo nacional prevé para Rosario una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 15 grados. Pero el frio se sentirá más por efecto de la humedad, estimada en un 91 %.
Aún así las probabilidades de precipitaciones son nulas, lo que permitirá salir de casa a disfrutar del domingo, aunque bien abrigado.
¿Cómo sigue la semana? El Servicio Meteorológico Nacional, prevé que las temperaturas sigan bajando, sobre todo llegando al miércoles, cuando las temperaturas mínimas seran de 3 grados y la máxima de 10.
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