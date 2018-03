Ya tiene claro quién cubrirá la vacante que dejó Leonardo Gil por acumulación de tarjetas amarillas. Leonardo Fernández apostará todo a pleno con el ingreso de Néstor Ortigoza ante Olimpo. El ex volante de San Lorenzo, sin embargo, será evaluado en cada entrenamiento por el cuerpo técnico de Central. Y, si responde como se espera, debutará de titular con la casaca canalla y en el Gigante frente al también entonado Godoy Cruz. Pero esta no será la única variante que podría hacer el DT. Al menos Ovación pudo constatar que el pibe Joel López Pissano (ver aparte) tiene todos los boletos para tener una nueva oportunidad de salir desde el vamos como le pasó en la goleada con Olimpo. Leo aún evalúa quién saldrá del equipo, que podrían ser Lioi o Carrizo. Lo cierto es que a Leo Fernández las especulaciones no le sientan bien. No las siente. Se basa en el día a día. Y en los momentos de cada uno de los jugadores que tiene bajo su mando. Sabe que lo más importante siempre es lo colectivo. A eso hay que sumarle que apunta a que Central pueda sacar el pasaporte internacional una vez que la Superliga baje el telón. Clasificar a la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores 2019. A eso apunta el plantel y el cuerpo técnico canallas. Por ahora está fuera de todo. Pero a está muy cerca de ambos torneos. Tres puntos y cuatro puntos, respectivamente.

Como el sábado a las 19.15, ya que se modificó el horario (ver página 7), será momento de recibir al peligroso Godoy Cruz, en el Gigante Arroyito no quieren brindar ningún tipo de ventajas. Saben que es un rival directo por la Sudamericana. A eso hay que agregarle que es prácticamente una obligación mayor reencontrarse con el juego intenso que venía exhibiendo Central hasta antes del conjunto granate.

El paso por el sur bonaerense no dejó conforme a muchos canallas. Los argumentos son contundentes. Y muy claros. Hubo flashes, lagunas y baches fueron el común denominador. Las líneas se mostraron además desincronizadas. Como que cada cual atendía su juego. Claro que tampoco fueron todas pálidas porque Central generó también varias ocasiones de gol.

Pero ahora es otra historia. Se viene el turno de enfrentar al Tomba. Y habrá que hacerle besar la lona para arrimarse más al objetivo de clasificar a alguna de las dos copas. Desde hoy temprano el plantel acentuará los trabajos en el country de Arroyo Seco.

No obstante, pasado mañana será momento de hacer la práctica de fútbol formal. Ahí no habrá lugar para las dudas. Leo Fernández mantendrá a Ledesma en el arco y conservará la línea de defensores que componen Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Mauricio Martínez y José Luis Fernández.

A su vez, en el medio mandará al ruedo a Ortigoza en lugar del suspendido Gil. El técnico quiere ver al Gordo en acción de titular por primera vez. Considera que este es el momento. Claro, siempre y cuando el experimentado volante realice cada rutina sin acusar ninguna molestia. Si cumple con ese requisito básico y elemental, el sábado será titular.

De no ser así, quien estará entre los volantes será el pibe Joaquín Pereyra, quien ya cumplió con ese rol y conoce lo que pretende el entrenador al dedillo.

En otro orden, Joel López Pissano pinta para tener una nueva chance (ver aparte). Maxi González seguirá siendo el volante tapón. Mientras que entre Andrés Lioi y Pachi Carrizo saldrá el último pasajero de esta zona.

Mientras que Lovera y Zampedri serán los encargados de conformar la dupla ofensiva. Sobre todo porque Marco Ruben demostró en Lanús que aún le falta ritmo como para engranar otra vez en sistema titular. Lo más destacado, por ahora, es que el entrenador Leo Fernández eligió a Ortigoza para suplir al Colo Gil.





López Pissano, la alternativa válida

Ante Lanús entró filoso. Sin embargo, ya había demostrado un buen repertorio contra Olimpo cuando le tocó debutar de titular en el profesionalismo. El presente de Joel López Pissano es muy dulce. Incluso, el zurdo es otro de los juveniles que viene haciendo méritos para tener mayor protagonismo en el equipo. Y, a juzgar por la actualidad que tiene, no sería nada extraño si el próximo sábado sale en la foto principal cuando sea turno de recibir a Godoy Cruz. Leo Fernández conoce a la perfección a Joel. Sabe lo punzante que puede ser el chico. Le tiene mucha fe y por eso lo tiene en consideración. A eso hay que sumarle que el zurdo está en un buen nivel. Y el entrenador es sacarle jugo a los instantes que viven cada uno de los profesionales. La lógica indica que el jueves, que será cuando el equipo realice fútbol en el Gigante, el juvenil tendrá la chance de mostrarse. Luego será turno de demostrar que puede aportarle lo suyo al esquema táctico auriazul para conseguir una victoria en el Gigante de Arroyito contra el Tomba, que también está cumpliendo una buena campaña en la Superliga.