Lautaro Giaccone: "Fue muy importante haber completado un partido en Central luego de más de un año"

A la hora de responder por qué Central es un equipo completamente distinto en el Gigante de Arroyito respecto al que juega fuera de casa dijo: “Ya nos viene pasando desde el año pasado. Estuvimos 32 partidos, un año y medio, sin perder de local, pero de visitante no le encontrábamos la forma. La verdad es que no le encontramos las causas y no lo sabemos. En el Gigante con nuestra gente las cosas se nos facilitan, pero tenemos que acostumbrarnos y si queremos llevar al club donde debe estar tenemos que jugar de la misma forma”.

Quizás para los que siguieron el partido por TV, el Laucha no hizo un buen partido en Florencio Varela el lunes por la noche, pero levantó su producción contra Vélez y en la cancha se lo vio en varias jugadas desmarcado, pero sus compañeros tomaron otras decisiones.

Los números del análisis de datos demuestran que estuvo bien en algunos rubros y mal en otros. Por ejemplo, fue el volante con más pases completados (23) de los cuales 10 fueron en el último tercio de la cancha y ayudó mucho en la marca ya que tuvo seis recuperaciones. Pero por contrapartida no pateó nunca al arco.

“De a poco voy agarrando ritmo. Hacía más de un año que no tenía un completo y creo que sumar minutos más esa confianza que me está dando Matías (por Lequi) de a poco me va a llevar a mi mejor nivel. En la primera parte no hicimos bien las cosas y uno en la desesperación se desordena tácticamente un poco”.

El Laucha es un futbolista que con tal de jugar le saca los guantes a Broun. Pero cuando se le preguntó si se siente más cómodo por derecha como lo está haciendo ahora, o por izquierda como lo hizo en inferiores y Ferro expresó: “Es una buena pregunta. Siempre jugué por izquierda. Cuando volví de Ferro, Miguel (por Russo) necesitaba que lo haga por derecha y yo con esta camiseta juego donde me pongan. Pero creo que ya le agarré la mano, así que me es indistinto.”.

Además comentó: “ Por izquierda me queda más cómodo para tirar centros y por derecha me sirve para enganchar y probar al arco. Tengo que mejorar mi pierna inhábil. Estoy trabajando duro y puliendo ese detalle para poder tener más opciones”

Finalmente dio su visión en cuanto a las chances de que Central vuelva a jugar una copa internacional, de lo cual en este momento está un poco alejado: “Mientras haya números vamos a pelearla hasta el final. Pero para eso debemos jugar igual de local que de visitante”, cerró el juvenil.

Las estadísticas de Lautaro Giaccone

Entre torneos de AFA y copas internacionales, Giaccone tiene 67 partidos con la camiseta de Central desde su debut el 09/01/2021 ante Lanús (V) 0-2 en la fase complementación de la Copa Diego Maradona. Pero jugó más partidos ingresando desde el banco (35) que de titular (32). Convirtió 6 goles.