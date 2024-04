Lautaro Giaccone: "Pensé en dejar de jugar al fútbol"

Pero se repuso a los contratiempos y no se entregó, fortalecido por el respaldo de quienes lo acompañaron cuando no tenía en claro qué sería del futuro. El domingo reapareció en un campo de juego, a dos meses de su último partido , con un par de lesiones en el medio. Empezó directamente de titular y jugó en un nivel altísimo en el Monumental, sin dar ninguna señal del tiempo de inactividad.

Un golazo, concretado desde la derecha, con su clásico enganche hacia el medio para despedir la pelota de zurda, cruzada, al ángulo, dejó enmudecido a los hinchas de River. Central sacaba diferencia en el marcador y al millonario, necesitado de un triunfo para buscar la clasificación a los cuartos de final, no le interesaba en lo más mínimo la exquisita concepción del tanto de la apertura.

>> Leer más: El destacado canalla en la caída con River

Replegado, Central recurrió a la contra y a las gambetas hacia adelante de Giacone, que se fueron sucediendo, mostrándose intacto y peligroso. El Laucha estaba de vuelta y cuando dejó la cancha, siendo reemplazado por Jaminton Campaz, su equipo ganaba por 1 a 0. Era la satisfacción de un regreso soñado. Y fue desde el banco donde observó cómo River daba vuelta el marcador y se imponía por 2 a 1. “Estuvimos a la altura”, se consoló el futbolista de 23 años, resaltando que Central realizó “65 minutos muy buenos”.

La sonrisa de Giaccone

Giaccone volvió a sonreír adentro de una cancha. Su gesto, en la celebración del gol, fue una muestra cabal de su felicidad. Que contrasta con las sensación negativas que lo atravesaron últimamente. Es que el 27 de febrero jugó solo media hora en la reserva canalla contra Argentinos. Se lesionó en los isquiotibiales de la pierna derecha, frustrándose su intento de volver a primera, luego de una dolencia similar, en la pierna izquierda, contra Banfield (0-0) en el Gigante, el 30 de enero. Ese día apenas disputó el primer tiempo.

“Fueron meses muy duros sin jugar. Hay gente que estuvo junto a mí cuando no la pasaba muy bien. Quiero agradecerles. Pensé en dejar de jugar”, dijo sin rodeos antes de retirarse el domingo del Monumental. “No la venía pasando muy bien. Este partido fue un desahogo, para demostrarme a mí mismo que estoy y que puedo”, añadió.

Embed - ¡Golazo de #RosarioCentral! #Giaccone le rompió el arco a #ChiquitoRomero para el primero ante #Boca

Tanta necesidad tenía de completar minutos de fútbol que valoró más ese hecho que el golazo que convirtió. “Sin dudas fue así. Lo importante era jugar”, dijo el jugador, destacando la sabiduría de Russo para no apresurar su vuelta. “Miguel sabe de esto. Me dijo que no me apure para volver, me ayudó con los tiempos, para calmarme. Le agradezco también a Gonza (Belloso, el presidente), a Carolina (Cristinziano, la vice), que en las dos lesiones estuvieron conmigo y me hablaron constantemente. Espero empezar a devolverles todo eso”, manifestó.

"Contento" por el gol

Para empezar, no estuvo nada mal. Un golazo fue la mejor forma de agradecerles. “Salió lindo, entró justo ahí, pegadita al palo. Para hacerle un gol a Armani tiene que ser así. Estoy contento por eso. Pero con un sabor amargo porque hicimos muy buenos 65 minutos. Con la jerarquía que tiene River, cuando te dormís en dos o tres te la manda a guardar”, planteó.

La coronación en la Copa de la Liga pasada fue un punto intermedio entre las dos lesiones de la actual temporada y las dos de la pasada. Que comenzaron con la distensión en el isquiotibial derecho frente a San Lorenzo (0-1) en el Nuevo Gasómetro el 1º de julio y prosiguió con la peor lesión que tuvo, el arrancamiento completo del tendón del músculo aductor izquierdo, el 23 de septiembre, ante Gimnasia (1-2) en La Plata. Tres meses afuera para volver justo contra Platense y dar la vuelta olímpica en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Es comprensible que admitiera que estuvo bajoneado. “Mi primera lesión llega en un momento en el que estaba muy bien, con posibilidades de selección (estuvo citado a la sub-23). Fueron momentos muy duros”, confió.

Giaccone, que vivió en carne propia no jugar por una dolencia, habló de Agustín Bravo y su salida obligada ante River, debido a una lesión en el ligamento cruzado anterior y de menisco interno, según se confirmó este lunes. “Es duro. Vamos a tratar de estar en el día a día con él para desearle que se recupere lo más pronto posible”. Un ejemplo de superación lo tiene bien cerca.

Presente en la mitad de partidos

Lautaro Darío Giaccone Lescano, tal como figura en su DNI, no las tuvo demasiado consigo en cuanto al tema lesiones en los últimos tiempos, por lo cual tuvo que estar muchos partidos fuera de los convocados. De hecho desde la primera dolencia que tuvo, el 1º de julio de 2023, ante San Lorenzo (L) 0-1, Central disputó 38 partidos y el Laucha se perdió el cincuenta por ciento de ellos. Estuvo solamente en 19 convocatorias.

Tras mancarse en el primer día del inicio del segundo semestre del año pasado, en la fecha 22 de la Liga Profesional 2023, se quedó afuera ante Estudiantes (L) 0-0 y Central Córdoba (L) 2-0. Volvió en la fecha 25 con Racing (V) 1-1, para jugar solamente un minuto, más el adicional, ya que ingresó a los 89’.

Luego de la lesión que soportó ante Gimnasia (V) 1-2 en el sexto episodio de la Copa de la Liga 2023, en la que los canallas fueron campeones, se perdió los últimos ocho cotejos de la fase de grupo, ya que regresó ante Racing en los cuartos de final pero fue al banco de suplentes sin entrar.

Su tercera lesión la sufrió con Banfield (L) 1-0 en la segunda fecha del torneo de este año, el 30 de enero. Estuvo marginado durante tres partidos. Retornó el 27 de febrero en reserva para tomar ritmo ante Argentinos Juniors (L) 0-0, pero la ilusión le duró 14’ y tuvo que ser sustituido por Lorenzo Moscolini.

Hasta que 37 días después, el 4 de abril, Miguel Russo lo llevó al banco contra Peñarol, y el domingo pasado lo puso de titular ante River, señalando un golazo.

El oriundo de San Francisco tuvo su estreno con Cristian González como entrenador. Lo hizo debutar primero en la Copa Santa Fe ante Central Córdoba (V) 0-2 y luego en AFA, el 9 de enero de 2021 contra Lanús (V) 0-2, en la fecha 5 de la fase Complementación de la Copa Diego Maradona. Lleva 43 partidos (24 como titular) y anotó 5 goles.