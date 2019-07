El DT ensaya con jugadores que sacan ventaja para ser titulares, a tres semanas del debut y con refuerzos por llegar

Atento. Kudelka sigue los movimientos de Nadalín, que se encamina a ser titular en la Superliga.

A tres semanas del inicio de la Superliga, el entrenador Frank Kudelka ya dio pistas de un probable equipo para el debut. Faltan las incorporaciones que solicitó, y eso puede alterar la formación. Pero existen puestos en los que se perfilan los que van a jugar. Los amistosos contra Colón y Godoy Cruz entregaron señales en ese sentido. Hoy el DT cuenta con siete posibles titulares y otros cuatro puestos a definir.

Kudelka aguarda por las caras nuevas que le pidió a la dirigencia, para fortalecer el plantel en posiciones que considera relevantes y que son la columna vertebral del equipo, el 2, el 5 y el 9. Por el volante central no tuvieron éxito las gestiones por Federico Lértora, de Belgrano, y Julián Fernández, de Palestino de Chile. Les fue mejor en la negociación por Santiago Gentiletti, que ya tuvo su estreno futbolístico en el amistoso del sábado con Godoy Cruz.

Bajo los tres palos

El interés desde México por Alan Aguerre quedó en sondeos. A esta altura parece que nadie pagará los 4 millones de dólares que cuesta su cláusula de rescisión y continuará en el club del Parque bajo los tres palos.

El arquero fue la incorporación de esta comisión directiva que más rédito dio. Es lógico que el uno sea propiedad de Aguerre, con Nelson Ibáñez de relevo. Por detrás se encuentra Ramiro Macagno, la sorpresiva incorporación, proveniente de Atlético Rafaela.

La defensa

Es la zona donde aparenta estar todo más claro. Tres de los cuatro lugares de la última línea tienen nombres propios: Facundo Nadalín en el lateral derecho, Santiago Gentiletti de segundo zaguero y Mariano Bíttolo de marcador izquierdo. Y en cada una de esas posiciones hay opciones.

Para marcar la punta derecha, Angelo Gabrielli es la alternativa de Nadalín. El uruguayo llegó al club en enero y todavía no debutó. Alan Luque es otro en condiciones de jugar en esa sector.

Para el relevo de Gentiletti en la zaga aparece Fabricio Fontanini, si es que Kudelka no lo utiliza de primer marcador central o el juvenil Juan Pablo Freytes. O Leandro Grimi, aunque por el momento no jugó los amistosos.

En el lateral izquierdo, Gabriel Báez, que retornó del fútbol mexicano, es hoy el suplente de Bíttolo. Freytes también puede desempeñarse en ese puesto si bien en los amistosos jugó de 6.

Queda pendiente la posición de primer marcador central. Kudelka aguarda la incorporación de uno. Stéfano Callegari fue el titular del equipo principal en los dos amistosos. Además tiene a Fontanini, quizás para reeditar con Gentiletti la dupla de zagueros de San Lorenzo en algunos de los partidos de la Libertadores 2014 que conquistó.

El juvenil Facundo Pardo, que fue el número dos del conjunto alternativo en los amistosos de pretemporada, es un jugador a mano para la zaga, aunque no existe ningún deseo de apresurarlo para no cargarlo de responsabilidad en este particular momento de la lepra.

La mitad de cancha

Mauro Formica todavía no participó de los amistosos. En el último faltó por una sobrecarga muscular. Más allá de esas ausencias, es indudable que será el volante creativo de Newell's. Tiene cualidades que lo hacen único en el plantel. Denis Rodríguez fue su reemplazo en los partidos de la pretemporada y el que asoma como alternativa.

Jerónimo Cacciabue terminó la última temporada de titular y todo indica que seguirá entre los once. Lo que trascendió de los amistosos, que fueron a puertas cerradas y sin acceso a la prensa, es que fue de los mejores.

Kudelka cuenta para reemplazarlo con al juvenil Aníbal Moreno. O con Braian Rivero, que busca ponerse a punto luego del esguince de rodilla derecha con compromiso del ligamento lateral interno sufrido en la eliminación de la Copa Superliga.

De todos modos, Rivero también podría ser el cinco que busca Newell's, aunque el entrenador quiere un refuerzo con características más defensivas. Juan Manuel Requena es el que utilizó en los amistosos, siendo Ribair Rodríguez hoy el suplente.

El ataque

Maxi Rodríguez quedó al margen del compromiso del fin de semana con Godoy Cruz por una fatiga en el isquiotibial izquierdo. Hace una semana había estado frente a Colón. El capitán es número puesto en el equipo. Falta conocer los otros acompañantes de la ofensiva.

Para Kudelka es prioritaria la incorporación de un centrodelantero. Mientras eso no sucede, le dio pista a Francisco Fydriszewski. De una posible salida a préstamo, el Polaco hoy es el nueve. Anotó el gol en el 1 a 1 frente a Colón y falló un penal en el 2 a 0 ante Godoy Cruz.

Luis Leal convirtió los dos goles frente al Tomba y puede ser ese punta que se está buscando por otro lado. O acompañar a un centrodelantero y moviéndose por afuera. Esta última función también puede desarrollar Alexis Rodríguez, hasta acá titular en los amistosos. O Cristian Insaurralde.

El nuevo Newell's asoma de a poco, en la última recta hacia la Superliga