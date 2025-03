Las idas y vueltas de Nazareno Funez para recalar en Central Córdoba y jugar la Libertadores

"Soy hincha de Newell's y sueño con ganarme el apoyo del hincha, con sentirme importante en mi club porque es el lugar donde me crié. Todo llega a su tiempo", declaró el delantero -su vínculo concluía a fin de año- cuando se consumían los últimos días de 2024 y la decisión de la entidad era contar con el goleador de San Martín (SJ) y con el que logró el ascenso.

Mariano Soso posó su mirada en su figuro y decidió tenerlo entre sus delanteros, pero no todo salió como había sido planeado, los malos resultados ahogaron el andar Leproso, el DT se fue y con la llegada de Cristian Fabbiani quedó relegado. Conclusión: buscó emigrar. Ahí apareció Defensa y Justicia con intenciones de comprar el pase y cederlo al Ferroviario. Y cuando todo parecía acordado, la Lepra y Central Córdoba negociaron sin la intermediación del Halcón -que lo quiere en 2026- y Newell's vendió el 85 por ciento de su ficha a a cambio de cerca de 100 mil dólares.

El mensaje de Nazareno Funez

“Hoy me toca cerrar mi etapa en el club, anhelo que sea la primera. Me voy dejando todo por estos colores, priorizando siempre a Newell’s en todas mis decisiones (aunque a veces no fueron compartidas) y agradecí por haberme formado en todos los aspectos de la vida. A Newell’s lo hace grande su gente, abrazo Leprosos”, publicó días atrás el atacante.

En tanto, Central Córdoba anunció la llegada de Funez al equipo conducido por Omar De Felippe, quien buscará hacer historia en la primera vez del club de jugar la Libertadores. El delantero, además, al sumarse al Ferroviario también estará a disposición para jugar a nivel internacional con debut el 3 de abril ante Liga de Quito (Flamengo y Deportiva Táchira completan el grupo).