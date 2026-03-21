Las agrupaciones de Newell's que no participaron de la reunión exigen sumar a Claudio Vivas al fútbol

Este sábado el oficialismo y parte de la oposición mantuvieron un encuentro. Cristián D’Amico y otros referentes propusieron un plan de contingencia.

Ignacio Boero encabezó este sábado una reunión con parte del arco opositor en Newell’s . El objetivo fue sumar fuerzas ante el delicado momento futbolístico del club. Sin embargo, otro sector, referenciado con Cristián D’Amico, no asistió al encuentro y envió una carta dirigida al presidente leproso. Entre las propuestas, la misiva solicitaba que Claudio Vivas tome las riendas del fútbol.

La carta está firmada por el Movimiento Castalepra, Agrupación Los Viejos Muchachos, Movimiento 1974, Movimiento Centenario, Movimiento Rojinegro Querido y ADN Leproso . El conjunto de estas agrupaciones, que tienen a Cristian D’Amico o Daniel “El Pájaro” Giraudo como referentes, expresaron que Newell’s está en una “gravísima situación institucional, económica y futbolística”.

“ No nos interesa asistir a reuniones por compromiso ni para la foto con un discurso de supuesta unión donde no existe rumbo definido ”, expresaron a través del texto que lleva adjunto la propuesta de Claudio Vivas para el área del fútbol leproso.

Las agrupaciones mencionadas solicitaron un plan de contingencia para “poder despegar definitivamente de la angustia que pone en vilo a todos los socios e hinchas del club”. Además, aseguraron que existieron reuniones previas a la llevada adelante este sábado. “La comisión directiva elige con quién sentarse a la mesa y no tiene la humildad para dejarse ayudar”, sentenciaron.

La propuesta de Claudio Vivas

Uno de los puntos que destacó la misiva enviada a Ignacio Boero pide la reestructuración del fútbol profesional y la gestión de las inferiores. Su pedido se basa en la figura de Claudio Vivas, “la persona indispensable para hacerse cargo”.

“En este crítico momento no existe otra persona más capacitada, con amor por el club y el coraje necesario, con familia castalepra para tomar las riendas y enderezar este barco”, esgrimieron y exigieron que el exayudante de Bielsa sea designado director general de fútbol en Newell’s.

Entre las condiciones generacionales, Vivas propuso designar un secretario técnico deportivo y revisar el área de prensa para que el presidente, el director técnico de turno y el director deportivo sean los que tengan contacto con los medios. Además, planteó descartar los asesores que participaron en el último mercado de pases.

A la hora de incorporar personal al área de fútbol, Vivas pidió especialista en psicología deportiva y neurociencia, un preparador físico institucional, entre otros puntos.

PLAN CRISIS NOB. PETITORIO VIVAS

Vivas tiene como objetivo no desprenderse de ningún futbolista que haya surgido en las inferiores del club hasta no asegurar la permanencia en primera división. Y para el próximo mercado de pases, “a ciencia cierta debería ser 11 futbolistas nuevos”, pero ante la imposibilidad de incorporar esa cantidad, “las prioridades son un arquero, un central izquierdo, un lateral izquierdo, un volante de contención, un volante ofensivo y un centrodelantero”. En caso de que haya resto económico o posibilidades de mercado, el entrenador ligado a D’Amico apuntó a sumar un central derecho, un lateral derecho y un volante “mixto”.

Por otra parte, Vivas y las agrupaciones exigieron la renuncia de Gustavo Tognarelli (coordinador general de divisiones juveniles), Sebastián Lucero (subcoordinador de divisiones juveniles), Mateo Galiana (coordinador de preparación física), Jorge Pautasso (jefe de área de scouting) y Fabián Bonhof (coordinador de Malvinas). También, en caso de que Vivas tome el control, todos los entrenadores de fútbol infantil y reserva serán evaluados hasta el 1º de julio.

Aporte económico

Las agrupaciones firmantes ofrecieron realizar aportes de dinero al club para poder reforzar al plantel en el próximo mercado de pases. Una iniciativa que había mencionado en campaña Cristian D’Amico, pero que no logró el aval de la actual comisión directiva.

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En concreto, el aporte de dinero “será con una tasa de 0% de interés”, pero como garantía solicitaron “al presidente Boero y su comisión directiva avales personales” y que la devolución sea antes del fin del mandato “para no afectar a la comisión directiva siguiente”.

Según expresa, el origen de los fondos proviene de “un grupo de socios comprometidos con la institución” y sólo podrá ser destinado al fútbol profesional para “la restauración del plantel, incorporar refuerzos y el sostenimiento operativo del área de fútbol”.