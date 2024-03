Larriera: "Godoy Cruz tomó la iniciativa y nosotros no pudimos" El entrenador de Newell's manifestó que tuvieron "algunas oportunidades para ganar de contra", pero consideró que "el dominio fue de Godoy Cruz" Por Aníbal Fucaraccio 10 de marzo 2024 · 20:17hs

Leo Vincenti / La Capital Mauricio Larriera dijo que no puede "subestimar el punto", aunque admitió que Godoy Cruz los dominó.

El entrenador de Newell's, Mauricio Larriera, fue claro sobre el desempeño de Newell's. "Godoy Cruz tomó la iniciativa y nosotros no pudimos", dijo el uruguayo, quien hasta dejó abierto el interrogante acerca de si el punto fue "positivo o negativo", algo que recién se evaluará cuando termine el torneo. Y en relación a la roja a Ever Banega, prefirió no dar detalles de la charla que mantuvo posteriormente con el árbitro Fernando Rapallini, aunque sostuvo que lo considera "muy buen árbitro".

"Hasta la expulsión de Ever (Banega) no logramos dominar el partido. Nos dominó el rival y después de la expulsión se desvirtuó el partido. Este tema nunca me pasó en mi camino como entrenador. Pocas veces me han expulsado futbolistas. El equipo se lo pudo bancar bastante bien, y lo empatamos en un momento espectacular. Porque irnos al descanso empatando fue importante para planificar el después", dijo

"Hicimos los cambios (en el entretiempo) y el partido vuelve a cambiar y a desvirtuar con la expulsión del rival (Hernán López Muñoz). Diez contra diez, Godoy Cruz tomó la iniciativa. Nosotros no lo pudimos hacer, no voy a exponer por qué. Terminó siendo un punto que veremos si es positivo o negativo cuando termina el torneo", añadió.

"No puedo subestimar este punto, si bien tuvimos algunas oportunidades para ganar de contra. Pero el dominio fue de Godoy Cruz", insistió.

Larriera también se refirió a la expulsión de Ever Banega. "No hablé con él (por Ever), sí con Rapallini, y eso queda entre él y yo. Lo considero muy buen arbitro, y tenemos conocimientos por terceros lo que es cómo persona. Ya se sabrá en el informe del árbitro (el motivo de la roja)", comentó. El entrenador explicó que las modificaciones para el segundo tiempo, con los ingresos de Julián Fernández e Ignacio Schor por Franco Díaz y Brian Aguirre, fueron para "sostener el mayor tiempo posible, con energía, el partido. Godoy Cruz venía de un buen descanso y eso había que tenerlo en cuenta". "La iniciativa la tuvo Godoy Cruz. El empate termina siendo no sé si merecido, pero hay que ser consciente que fue contra el puntero", señaló.