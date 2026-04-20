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Newell's fue el único que ganó entre los cinco equipos de abajo en la tabla anual

La Lepra ganó y cumplió, mientras que hubo 3 derrotas y un empate entre los más complicados. Le sacó 8 puntos a Estudiantes (RC) y 6 a Aldosivi y Riestra

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

20 de abril 2026 · 20:33hs
El Colo Ramírez anotó el tercer gol de Newells contra Unión y lo celebra con ganas.

Marcelo Bustamante

El Colo Ramírez anotó el tercer gol de Newell's contra Unión y lo celebra con ganas.

Newell’s pasó a depender de sí mismo en estas últimas fechas. Dejó de tener como exclusiva preocupación lo que sucedía con los otros equipos complicados con el descenso. La 15ª fecha culminó con la segunda victoria de visitante de la Lepra y malos resultados de los más complicados en la tabla anual.

La Lepra le sacó 8 puntos al último, Estudiantes de Río Cuarto, y 6 a Aldosivi y Riestra. Aparte, dejó atrás a Atlético Tucumán. Le lleva 3 unidades.

Si el conjunto rojinegro continúa obteniendo puntos, tendrán una relevancia menor los marcadores de los equipos que se encuentran en las peores posiciones de la tabla anual, que es la que define un descenso.

>> Leer más: Son referentes históricos de Newell's, ya se enfrentaron en una final y vuelven a jugar un partido decisivo

Salvo a Newell's, el resto mal

Newell’s fue el único que ganó de los equipos que comenzaron la fecha entre los cinco peores de la anual. De los otros cuatro, tres perdieron (Estudiantes de Río Cuarto, Riestra y Atlético Tucumán) y uno empató (Aldosivi).

La Lepra abrió la fecha con la victoria sobre Unión por 3 a 2 en el estadio 15 de Abril y alcanzó los 13 puntos en la tabla anual.

El sábado, Estudiantes de Río Cuarto fue superado 1 a 0 por Gimnasia en La Plata y quedó con 5 puntos. Más tarde, Atlético Tucumán perdió 1 a 0 contra Argentinos en La Paternal y se mantuvo con 10 puntos.

>> Leer más: Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

El domingo, Aldosivi igualó 1 a 1 de local con Racing y alcanzó los 7 puntos. Los mismos que tiene Riestra, con mejor diferencia de gol, que perdió en Córdoba ante Talleres por 1 a 0.

Aldosivi y Riestra son los dos únicos equipos que no ganaron en el torneo.

Newell's jugará el domingo contra Instituto en el Coloso. Este partido será el último en condición de local en el torneo Apertura.

Luego tendrá que visitar a Vélez en el estadio José Amalfitani, por la 9ª fecha, que quedó pendiente.

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