Central va al sur en busca del norte que no encuentra

Fernando Espinoza dirigió 9 veces a Central y de estos encuentros los canallas ganaron 2, empataron 3 y perdieron 4.

El referí de este miércoles en cancha del grana expulsó a un jugador canalla y uno de los rivales, mientras que sancionó 1 penal a favor de los de Arroyito y 2 en contra. En tanto el último partido que dirigió a los auriazules fue el 4 de septiembre de 2021 en la caída ante Boca por 2 a 1 en el Gigante.

Formaciones

Lanús: Fernando Monetti; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Diego Braghieri, Nicolás Pasquini; Braian Aguirre, Facundo Pérez o Maximiliano González, Diego Valeri, Lautaro Acosta; José Sand y José Manuel López.

DT: Jorge Almirón 4-4-2

Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Facundo Almada, Lautaro Blanco; Walter Montoya, Emmanuel Ojeda, Marcelo Benítez; Luciano Ferreyra; Alejo Veliz y Marco Ruben.

DT: Leandro Somoza 4-3-1-2

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Gerardo Carretero

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Germán Delfino

Avar: Gabriel Chade

Así llega el canalla

Central tiene 8 unidades y está apenas un punto arriba de Lanús. El canalla no levanta tras la ida del Kily González, y la llegada como de DT de Leandro Somoza tampoco le aportó hasta ahora muchos vientos de cambio ya que sigue dándole forma a una mala campaña y de los últimos 15 puntos posibles apenas consiguió uno.

Es más, en los tres encuentros que dirigió Somoza solo cosechó un punto producto del empate en 2 goles ante Colón en el Gigante de Arroyito por la fecha 9ª, por lo que urge ganar y ante el grana quiere aprovechar la oportunidad.

Somoza en principio volverá a contar en La Fortaleza con Marcelo Benítez y Marco Ruben que se recuperaron de sendas molestias, pero no así con Emiliano Vecchio quien no viajó al sur bonaerense. El 10 sigue con su reacondicionamiento físico y el DT no considera incluirlo en esta cita desde el arranque. A tal punto que ni siquiera lo convocó para que ocupe al menos un lugar entre los relevos. El otro cambio sería Facundo Almada por Javier Báez.

¡EL TIBURÓN VENCIÓ A LA ACADEMIA Y ES PUNTERO! | Aldosivi 1-0 Rosario Central | RESUMEN

Así llega el granate

Lanús tiene 7 puntos y es el único equipo con peor campaña que el canalla en su zona.

Ultimo en el grupo, busca que la victoria ante Barcelona por la Sudamericana y el empate ante Boca en la Bombonera sean el envión para salir de un mal arranque de año.

Lanús llega al encuentro de este miércoles tras igualar 1-1 en La Bombonera frente a Boca Juniors. En las 4 últimas jornadas, cosechó 1 empate (ante Boca) y fue derrotado en 3 oportunidades.