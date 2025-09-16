La visceral reacción de la mujer de Angel Di María ante quienes ponen en duda la validez del gol olímpico

La esposa de Fideo respondió a la publicación de un programa de televisión que se preguntó si la posición de la pelota antes del córner era válida

Los ecos del empate entre Central y Boca en el Gigante todavía no se apagan. Y no es para menos. Con un gol que quedará en la historia, Ángel Di María atrajo a todos los flashes del lado de los canallas. Y ahora adquiere protagonismo una figura ¿inesperada?: Jorgelina Cardoso, la esposa de Fideo.

El gol olímpico de Di María dio la vuelta al mundo. Si algo le faltaba al campeón del mundo era poner su sello en un partido enorme. Y vaya si lo hizo con ese remate perfecto que se clavó en el fondo del arco de Boca después de superar al arquero Leandro Brey.

Pero el fútbol siempre ofrece material para la discusión, las polémicas y el debate. Y eso pasó también con el infernal remate desde el córner de Di María.

La polémica que instaló la televisión

Es que hubo medios periodísticos que plantearon la duda sobre la posición en la que estaba la pelota antes de que Di María ejecutara el córner que terminaría en el fondo del arco de Boca. ¿Estaba fuera de la posición correcta? Los canales deportivos plantearon la duda y la polémica se disparó.

Claro que no se trata de un episodio aislado. Es como si, en la búsqueda de audiencia, cierto periodismo alentara mitos como que los árbitros cobran penales siempre para un mismo equipo. Le pasó al propio Di María, de quien se dijo desde que regresó a Central que le regalan penales y otros favores.

La reacción de Jorgelina Cardoso

Por eso no sorprende la reacción de su mujer, Jorgelina Cardoso, quien tiene un perfil alto en todo lo que se refiere a la carrera de Fideo y suele cruzarse incluso con periodistas con los que discrepa. A veces puede ser que tenga razón, y en otras ocasiones está equivocada. Pero así es ella y su personalidad ya forma parte del folclore que se armó alrededor de su marido campeón del mundo.

En este caso, frente a quienes pusieron en duda que la pelota estuviese en el sitio correcto antes de la ejecución del córner que terminó en gol en el Gigante, la reacción de Jorgelina fue visceral.

"Dejen de llorar¡¡¡"

"Dejen de llorar¡¡¡ Antes 'le regalaban los penales', después 'Chiqui lo ayudaba', ahora 'la pelota mal ubicada, qué van a inventar después? Que la pelota la maneja alguien de afuera con un jockstic?", fue la respuesta ñde Cardoso en la publicación de una cadena deportiva porteña. Y remató el mensaje con tres caritas sonrientes.

Su respuesta fue rápidamente asumida por muchos hinchas de Central en las redes como propia. El mensaje de Cardoso se viralizó y tuvo mucho más efecto que la propia publicación que dio lugar a su reacción. Seguramente ese efecto se irá agrandando en los próximos días.