La trama secreta del "operativo regreso" de Marco Ruben a Central

- ¡Si! Ja. A ver, Gonzalo me dijo desde el primer momento que si era presidente de Central quería contar nuevamente conmigo, pero siempre le fui claro y que no era nada personal con él, que por más que muchas veces tuviera ganas no iba a volver.

- No, porque la cosa no pasa por ahí. Me encantaría jugar con Angelito, pero mi decisión va más allá porque fue una decisión con bases firmes. Va más allá de un jugador o de un momento. Incluso, ahora hasta me dieron ganas también de jugar con Miguel (Russo) porque lo considero un emblema de Central y yo nunca pude compartir equipo con él. Recuerdo que cuando subí a primera Miguel había dejado de ser el técnico, allá por 2004. Es una persona a la que admiro mucho y con la que me hubiese gustado compartir plantel.

- Cuando Belloso dijo eso, en Rosario se especuló de todo. Se dijo que ibas a jugar seis meses en Uruguay, que ya tenías club, Deportivo Maldonado, para ponerte a punto.

- Ja, ja, ja. ¿En serio?

Tres preguntas de la larga entrevista que La capital y LT8 mantuvieron con Marco Ruben en Punta del Este en mayo de este año y que sirven de contexto en este boom que generó el retorno al fútbol del por ahora ex futbolista. Las consultas no fueron porque sí, sino que tenían el fundamento de versiones (algo más que rumores) que hablaban de un posible regreso al fútbol y a Central más precisamente. Hoy no hay nada confirmado, pero está la posibilidad de que en junio eso se concrete e iría de la mano, por supuesto, del retorno de Angel Di María, su gran amigo.

Por eso es necesario ir un poco más atrás en el tiempo para entender dónde tuvo sus inicios esta idea. El día que Belloso tomó posesión del cargo (diciembre de 2022) brindó una conferencia de prensa, bastante informal por cierto, en el despacho presidencial, y entre tantas cosas dijo: “Me ilusiono con que en junio pueda volver Di María y que Marco Ruben pueda definir alguna jugada que haga Angelito”. Advertido, una vez terminada la conferencia, de la frase que había tirado, Belloso fue contundente: “Lo que dije es un sueño que tengo. Sueño con muchas cosas en Central”.

Desde ese mismo momento la especulación quedó flotando y con el correr de las horas y de los días fueron apareciendo datos de la idea que algunos tenían en mente. ¿Qué se pensó en ese momento? Que Di María podía volver una vez finalizado su contrato con Juventus (finalmente decidió irse a Benfica) y por eso la propuesta que se le había hecho también a Ruben.

Sin que nadie de la comisión lo dijera oficialmente, lo que se supo en aquel momento era que en ese plan constaba la posibilidad de que Marco fichara algunos meses antes en algún club de Uruguay, para buscar su mejor forma física. Y se dijo que ese club sería Maldonado (en ese club jugó un año el hijo de Gonzalo Belloso), justamente con el que acaba de firmar contrato. Un punto de concordancia entre aquello que se pensó y esto que está ocurriendo ahora.

Por eso en la visita de La Capital a Ruben se lo consultó sobre ese tema en particular, dándole detalles de las cosas que acá en Rosario habían trascendido y de las que se había hablado bastante. Las respuestas de Marco (transcripción textual) son las que le dan inicio a esta nota.

Claro, a esa altura del año (principios de mayo), en Central seguramente tenían ya el dato de que Di María iba a seguir un año más en Europa y, de ser así, quien también estaba al tanto era Marco Ruben.

Lo que ya no es un secreto es la vuelta de Ruben al fútbol y la pregunta cae de madura: ¿por qué ahora, a los 37 años y después de haber negado de manera enfática su regreso a la actividad? Con la respuesta sucede lo mismo: en el medio hay una intención de que aquella idea de hace un año se concrete a mediados de 2024.

Lo que está arriba de la mesa es un rompecabezas gigante en el que, con apenas un poquito de ingenio o sentido común, las piezas se acomodan. En Arroyito pretenden que Ruben vuelva a ponerse la 9 de Central y se están dando los pasos necesarios como para que ello ocurra.

Un dato fundamental: Central jugó con River el sábado 11 de noviembre y el domingo 12, Belloso y Carolina Cristinziano viajaron a Punta del Este, donde se reunieron con Ruben, con la firme intención de reflotar la idea del retorno, quizá para enero próximo. En principio, la respuesta que encontraron fue que Marco estaría dispuesto, pero que no se animaba a hacerlo ahora, que primero quisiera probar en otro club: Deportivo Maldonado.

¿Se va a dar su vuelta a Central? Todavía no se sabe. Porque en esta apuesta será fundamental qué cosas sienta Ruben cuando vuelva a jugar, pero sobre todo la respuesta que le entregue su físico.

Una fuente calificada que conoce los detalles de la situación, le confió a Ovación no sólo que Ruben hace tiempo que se viene entrenando, sino que en este último tiempo tuvo algunas charlas con Miguel Ángel Russo. Hace algunos meses se encontraron en Uruguay. Cuentan que fue “de casualidad”, pero cabe el beneficio de la duda. Incluso hay quienes confirmaron que hay hasta jugadores del plantel canalla que están al tanto de la situación. Lo que sí es un hecho es que Ruben estuvo en Rosario hace alrededor de un mes, que fue al entrenamiento y que allí dialogó durante más de una hora con Russo.

Ruben vuelve al fútbol en Deportivo Maldonado, donde firmó contrato hasta junio de 2024, pero nadie sabe qué hará después de ese tiempo. En Central tienen un plan, del que Marco es parte interviniente. Un plan que coincide con todas aquellas especulaciones que se hicieron hace casi un año. Lo que cuentan es que no hay nada confirmado y que hay que dejar abierta la posibilidad de que ese plan no se concrete, pero que hoy está pensado, todo armado para en junio vuelva Di María y también su amigo Marco Ruben.