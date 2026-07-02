"Paraguay recibirá una paliza": el provocador mensaje de un campeón del Mundo con Francia

Habló sobre el partido que los enfrentará el sábado por los octavos de final del Mundial 2026. De quién se trata y qué dijo

Con el capitán Gustavo Gómez al frente, los jugadores de Paraguay festejan el pasaje a octavos tras eliminar a Alemania. Ahora se cruzarán con Francia.

Por distintas razones, la selección de Paraguay tuvo un perfil bien alto en lo que va del Mundial 2026. Clasificado a los 16avos de final como uno de los mejores terceros, el equipo conducido por el rafaelino Gustavo Alfaro enfrentará en octavos nada menos que a Francia.

Por supuesto que el mundo del fútbol considera a los franceses como los grandes favoritos, no sólo para dejar atrás al equipo guaraní sino incluso para ganar la Copa del Mundo. Es probablemente el mejor equipo en lo que va del Mundial y lo demuestra en cada partido.

Aun así, pareció un exceso lo que hizo un exjugador francés, campeón del mundo en 1998 en su país. Se trata de Christophe Dugarry, quien afirmó que Francia será la gran triunfadora frente a Paraguay, en el duelo de los octavos de final que se jugará el sábado a las 18 en Filadelfia. El exfutbolista argumentó que los europeos tienen un fútbol superior y que Paraguay no tendrá chances frente al equipo de Kylian Mbappé, Dembélé y sus otras estrellas.

El tema es cómo lo dijo. “Paraguay va a ser vapuleado, humillado. Querrán defender porque son incapaces, incapaces, repito dos veces para que quede claro, de jugar cualquier tipo de partido ofensivamente”, dijo Dugarry en una entrevista.

“Es catastrófico. Así que solo defenderán, harán algunas jugadas, pero no es suficiente”, agregó. Y remató: "Paraguay recibirá una paliza".

Leer más: Qué regalo preparó el presidente de Cabo Verde para darle a Messi antes del partido

El Mundial de Paraguay hasta ahora

El recorrido de la selección de Alfaro en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá hasta ahora es el siguiente: perdió 4 a 1 con Estados Unidos en el debut, luego venció 1 a 0 a Turquía e igualó 0 a 0 con Australia. Sin embargo, el gran batacazo lo dio en los 16avos de final, donde venció en la tanda de penales a Alemania y la eliminó del torneo. El partido había terminado 1 a 1 en 120 minutos de juego.