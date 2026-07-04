Marruecos ya no es una sorpresa y vuelve a estar entre los ocho mejores del mundo

Goleó 3 a 0 a Canadá y es el primer equipo clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026. Jugará contra el ganador de Francia-Paraguay

Marruecos goleó a Canadá y ya está en los octavos de final del Mundial. Hace casi cuatro años, en Qatar, terminó cuarta.

Marruecos ya no es una sorpresa. Cuarto en el Mundial de Qatar, la selección africana vuelve a ubicarse casi cuatro años después entre los mejores del mundo. Este sábado goleó 3 a 0 a Canadá y se instaló en los cuartos de final del Mundial 2026.

Los goles de Marruecos fueron convertidos por Azzedine Ounahi (hizo dos) y Saofiane Rahimi. En la siguiente fase, jugará contra el ganador del choque de este sábado entre Francia y Paraguay.

Canadá tuvo un inicio mucho mejor, ya que salió más decidida y rápidamente comenzó a generar situaciones. La primera fue a los cuatro minutos con un buen pase que recibió el delantero Jonathan David dentro del área, aunque quiso definir con muy poco ángulo y el arquero marroquí Yassine Bounou tapó sin mayores inconvenientes.

La más clara para Canadá se dio a los 10 minutos, cuando el delantero Tani Oluwaseyi quedó mano a mano con Bounou, pero este último volvió a lucirse con una gran atajada para mantener la igualdad.

A partir de allí Marruecos logró acomodarse un poco y empezar a desactivar los ataques canadienses, aunque seguía sin ideas para generar peligro en el área rival.

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El segundo tiempo, de Marruecos

En el segundo tiempo, Marruecos le hizo pagar carísimo la falta de eficacia a Canadá, ya que rápidamente abrió el marcador cuando corrían solo cinco minutos a través de Ounahi, quien definió en el borde del área tras un gran pase del lateral derecho Achraf Hakimi en una jugada preparada de tiro libre.

Pese a la insistencia de los canadienses, Marruecos pudo liquidar el encuentro a los 37 minutos del complemento, cuando Ounahi estiró la ventaja tras recibir dentro del área por parte de Brahim Díaz.

Finalmente, Rahimi estampó el 3-0 definitivo al definir luego de una contra perfecta de los marroquíes el cronómetro ya marcaba los 52 minutos de la segunda mitad.

De esta manera, Marruecos consiguió meterse en los cuartos de final del Mundial 2026, donde se cruzará con Francia o Paraguay.