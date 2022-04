La subasta por la camiseta que usó Maradona ante los ingleses ya tuvo una millonaria oferta

La autenticidad de la casaca azul Le Coq Sportif que vistió el capitán argentino en esa ocasión, por los cuartos de final de la Copa del Mundo disputada en México, generó dudas ya que la familia de Diego negó que esa prenda haya sido usada por el futbolista en el segundo tiempo, no obstante el ex jugador inglés Steve Hodge aseguró que es original porque la intercambió con Maradona en dicho partido.

Más allá de esta divergencia pública, a las pocas horas de iniciada la subasta, ya hubo un interesado que ofertó 4 millones de libras esterlinas, equivalente a 5.220.000 dólares, y ahora deberá aguardar si su propuesta es superada por otro oferente, ya que la misma estará vigente hasta el miércoles 4 de mayo, día en el que se procederá a su adjudicación al mejor postor.

En cuanto a las expectativas que tienen los organizadores de la subasta, creen que si de arranque hubo un ofrecimiento millonario estiman muy factible que la cifra por la camiseta de Maradona se aproxime a los 8 millones de dólares.

“La camiseta está en buenas condiciones generales consistentes con el uso intensivo, la transpiración y la actividad atlética. Ligero deshilachado en el dobladillo en la parte inferior delantera de la camisa y manchas menores en todas partes”, es la descripción del sitio de subastas.

El temor original en cuando al transcurso de esta licitación se produjo luego de que la familia Maradona asegurara que la camiseta original estaba en su poder, por lo que desestimó que la que tenía el ex futbolista inglés fuese la que utilizó Diego cuando hizo los dos goles ante Inglaterra.

casaca.jpg

“No tenés manera de comprobar de que es la del segundo tiempo. Está mintiendo. Te voy a explicar. Hodge no tiene la camiseta de los dos goles pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra que es la que él no tiene. Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Nadie puede comprobar que el cambio existió. Cualquiera que conozca apenas un minuto a mi papá sabe que esa camiseta no se la dio a nadie”, dijo Dalma Maradona, la hija mayor de Diego.

La ex esposa de Maradona, Claudia Villafañe, declaró al respecto: “Va a ser la palabra de este ex jugador contra la nuestra. Lo que este señor tiene es la del primer tiempo que igual si la quiere subastar es un pecado”.

Pero desde la casa de subastas explicaron que hicieron un trabajo de verificación para confirmar que la camiseta que tenía Hodge era la auténtica de los tantos de Maradona: “Sotheby’s trabajó con Resolution Photomatching para hacer coincidir la camiseta con ambos objetivos, examinando detalles únicos en varios elementos del artículo, incluido el parche, las rayas y la numeración. Resolution Photomatching pudo hacer un photomatch conclusivo a la celebración tras el gol de La Mano de Dios. La resolución Photomatching determinó que Maradona cambió de camiseta durante el partido, pero que Maradona usó esta camiseta para los dos goles históricos en la segunda mitad del partido”.