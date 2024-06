La selección argentina tiene nuevo hit: su creador se inspiró en un tema de la hinchada de Central

“ No hablé con ningún jugador, pero sé que la canción les llegó a las familias de ellos y que ellos saben quién soy. Que gente a la que admirás le guste lo que hacés, es lo más gratificante que hay. ¡Y que Leo esté cantando mi tema!” , contó Pablo Quintana, más conocido como Palmito en el mundo virtual.

Palmito explicó al diario deportivo que la letra en honor a La Scaloneta la escribió hace cerca de un mes y la publicó en sus redes. “Me gusta esa espontaneidad”, afirmó. Enseguida, los likes y comentarios se multiplicaron hasta convertirla en un contenido exitoso. “Lo que no sabía es que les había llegado a los jugadores, que les había gustado y que la estaban cantando”, se sinceró.

LA CANCION QUE HICE PARA LA SELECCION QUE YA ESTAN CANTANDO LOS JUGADORES pic.twitter.com/NcfjhLBc57 — Palmito (@palmitomusica) June 15, 2024

La letra del nuevo hit de la selección para la Copa América

"Ganar otra copa con Leo es lo que imagino / Para traer la gloria a Argentina desde Estados Unidos / y demostrarles a todos lo que es ser argentino. / Y que los yankees no puedan creer,/ cómo Argentina 30 años después / tenga la revancha que le deben al 10 / las otras hinchadas del mundo nunca van a entender / No importa donde juegue Argentina voy a estar a tu lado / Dejando cualquier cosa de lado por la selección. / No importa lo que diga la FIFA. Lo que digan los diarios / los pibes de Malvinas en el cielo quieren vernos campeón".