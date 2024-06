Una fábrica santafesina logró la licencia de AFA para vender bolitas de la selección argentina

No hay dudas de que la creatividad es una de las claves que les permitió resistir el paso del tiempo. Fue esta característica y las ganas de homenajear a la Selección Argentina de fútbol lo que llevó a sus dueñas a lanzar al mercado esta colección en enero de 2024, a poco más de un año del triunfo nacional en el Mundial de Qatar. Las canicas mundialistas se agotaron en cuestión de días. Sin embargo, al no tener la licencia formal de la AFA para comercializarlas, debieron poner en stand by la producción que recién ahora volverá a ver la luz, tras conseguir el permiso oficial.