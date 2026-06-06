La selección argentina se fue al descanso en ventaja con un gol de Lautaro Martínez

El conjunto de Lionel Scaloni le gana a Honduras por 1 a 0 con un gol de penal en el Kyle Field de College Station

Lautaro Martínez convirtió de penal y recibe el abrazo de Almada.

El seleccionado argentino ya juega contra el representativo de Honduras el penúltimo amistoso previo al debut en el Mundial. El partido se desarrolla en el Kyle Field de College Station, estado de Texas.

45': finalizó la primera etapa con la ventaja parcial de Argentina por 1 a 0.

36': el árbitro estadounidense Víctor Rivas sancionó penal para Argentina por una inexistente falta de Meléndez sobre Tagliafico. Lautaro Martínez lo ejecutó con exactitud, para el 1 a 0.

10': Simeone sacó un centro al segundo palo, el Toro Martínez conectó de cabeza y detuvo Menjivar

6': Giuliano Simeone aprovechó un error en la salida del golero hondureño, avanzó sin que nadie lo apriete y pateó de derecha. El arquero Menjivar atajó el fuerte remate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2063415776615223646&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor



Primer aviso de la Albiceleste pic.twitter.com/Zn6oDb5CLS — Selección Argentina (@Argentina) June 7, 2026

Argentina salió a jugar con Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisando Martínez y Nicolás Tagliafico; Valentín Barco, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

image (84) La formación de la selección argentina que jugó desde el inicio contra Honduras.

Lionel Messi, Cuti Romero y Nico González están en el banco de suplentes. La presencia de la Pulga fue la que más sorprendió. Se esperaba que recién se encuentre a disposición para el amistoso del martes frente a Islandia

El zaguero de Central Ignacio Ovando también se encuentra entre los suplentes. Ante la baja de Leonardo Balerdi para el Mundial por un desgarro, el marcador central canalla tiene alguna posibilidad de ingresar en la lista para la Copa del Mundoa.