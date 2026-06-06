La Capital | Ovación | selección argentina

La selección argentina se fue al descanso en ventaja con un gol de Lautaro Martínez

El conjunto de Lionel Scaloni le gana a Honduras por 1 a 0 con un gol de penal en el Kyle Field de College Station

6 de junio 2026 · 21:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lautaro Martínez convirtió de penal y recibe el abrazo de Almada.

Lautaro Martínez convirtió de penal y recibe el abrazo de Almada.

El seleccionado argentino ya juega contra el representativo de Honduras el penúltimo amistoso previo al debut en el Mundial. El partido se desarrolla en el Kyle Field de College Station, estado de Texas.

45': finalizó la primera etapa con la ventaja parcial de Argentina por 1 a 0.

36': el árbitro estadounidense Víctor Rivas sancionó penal para Argentina por una inexistente falta de Meléndez sobre Tagliafico. Lautaro Martínez lo ejecutó con exactitud, para el 1 a 0.

10': Simeone sacó un centro al segundo palo, el Toro Martínez conectó de cabeza y detuvo Menjivar

6': Giuliano Simeone aprovechó un error en la salida del golero hondureño, avanzó sin que nadie lo apriete y pateó de derecha. El arquero Menjivar atajó el fuerte remate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2063415776615223646&partner=&hide_thread=false

Argentina salió a jugar con Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisando Martínez y Nicolás Tagliafico; Valentín Barco, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

image (84)
La formación de la selección argentina que jugó desde el inicio contra Honduras.

La formación de la selección argentina que jugó desde el inicio contra Honduras.

Lionel Messi, Cuti Romero y Nico González están en el banco de suplentes. La presencia de la Pulga fue la que más sorprendió. Se esperaba que recién se encuentre a disposición para el amistoso del martes frente a Islandia

El zaguero de Central Ignacio Ovando también se encuentra entre los suplentes. Ante la baja de Leonardo Balerdi para el Mundial por un desgarro, el marcador central canalla tiene alguna posibilidad de ingresar en la lista para la Copa del Mundoa.

Noticias relacionadas
Scaloni pierde un defensor clave en el armado del plantel.

Las 10 alternativas de Scaloni para reemplazar a Balerdi y el nombre que pica en punta

Leonardo Balerdi se queda afuera del Mundial 2026 y Scaloni busca reemplazante

Balerdi, el polifuncional de Scaloni que se queda sin Mundial a días del inicio

Lionel Scaloni en rueda de prensa. 

Scaloni dijo que "Messi está bien" y dejó abierta la posibilidad de retocar la lista mundialista

Lionel Messi durante el entrenamiento de cara al arranque del Mundial.

La selección argentina recuperó el primer puesto del ranking de la Fifa

Ver comentarios

Las más leídas

Balerdi, el polifuncional de Scaloni que se queda sin Mundial a días del inicio

Balerdi, el polifuncional de Scaloni que se queda sin Mundial a días del inicio

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Dictaron condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto

Dictaron condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto

La despedida al Indio Solari se reprogramó y los Fundamentalistas transmiten en vivo

La despedida al Indio Solari se reprogramó y los Fundamentalistas transmiten en vivo

Lo último

Regional del Litoral: Duendes ganó el clásico y es el nuevo escolta de Estudiantes

Regional del Litoral: Duendes ganó el clásico y es el nuevo escolta de Estudiantes

Primera C: Leones FC y Argentino cantaron victoria, pero Central Córdoba perdió ante Yupanqui

Primera C: Leones FC y Argentino cantaron victoria, pero Central Córdoba perdió ante Yupanqui

La selección argentina se fue al descanso en ventaja con un gol de Lautaro Martínez

La selección argentina se fue al descanso en ventaja con un gol de Lautaro Martínez

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en el Centro de Justicia Penal de Rosario

Será el sexto de este tipo en la provincia. Cada uno de los 12 miembros cobra unos 60 mil pesos diarios, el veredicto debe ser unánime y la pena la dicta el juez
El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en el Centro de Justicia Penal de Rosario

Por Claudio Berón
Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos, plazas que no alcanzan y reinserción social
Policiales

Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos, plazas que no alcanzan y reinserción social

El tiempo en Rosario: domingo gris y con alerta amarillo por tormentas
la ciudad

El tiempo en Rosario: domingo gris y con alerta amarillo por tormentas

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman un informe judicial clave

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman un informe judicial clave

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza para una semana completa
La Ciudad

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza para una semana completa

Dictaron condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto
Policiales

Dictaron condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balerdi, el polifuncional de Scaloni que se queda sin Mundial a días del inicio

Balerdi, el polifuncional de Scaloni que se queda sin Mundial a días del inicio

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Dictaron condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto

Dictaron condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto

La despedida al Indio Solari se reprogramó y los Fundamentalistas transmiten en vivo

La despedida al Indio Solari se reprogramó y los Fundamentalistas transmiten en vivo

Mundial 2026: un rosarino puede sumarse a la lista de la selección argentina ante la baja de Balerdi

Mundial 2026: un rosarino puede sumarse a la lista de la selección argentina ante la baja de Balerdi

Ovación
Primera C: Leones FC y Argentino cantaron victoria, pero Central Córdoba perdió ante Yupanqui

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Leones FC y Argentino cantaron victoria, pero Central Córdoba perdió ante Yupanqui

Primera C: Leones FC y Argentino cantaron victoria, pero Central Córdoba perdió ante Yupanqui

Primera C: Leones FC y Argentino cantaron victoria, pero Central Córdoba perdió ante Yupanqui

La selección argentina se fue al descanso en ventaja con un gol de Lautaro Martínez

La selección argentina se fue al descanso en ventaja con un gol de Lautaro Martínez

Rugby Urba Top 14: Atlético del Rosario cayó 38 a 23 con Alumni en el pasaje Gould

Rugby Urba Top 14: Atlético del Rosario cayó 38 a 23 con Alumni en el pasaje Gould

Policiales
El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en el Centro de Justicia Penal de Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en el Centro de Justicia Penal de Rosario

Los Monos: detuvieron a un hombre por el homicidio de un soldado del clan

Los Monos: detuvieron a un hombre por el homicidio de un soldado del clan

Tres detenidos en allanamientos por venta de drogas en barrio La Bombacha

Tres detenidos en allanamientos por venta de drogas en barrio "La Bombacha"

Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos, plazas que no alcanzan y reinserción social

Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos, plazas que no alcanzan y reinserción social

La Ciudad
El tiempo en Rosario: domingo gris y con alerta amarillo por tormentas
la ciudad

El tiempo en Rosario: domingo gris y con alerta amarillo por tormentas

Desagües cloacales: quieren saber cuál es el estado de las obras del Emisario Sur y Emisario 9

Desagües cloacales: quieren saber cuál es el estado de las obras del Emisario Sur y Emisario 9

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman un informe judicial clave

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman un informe judicial clave

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza
La Ciudad

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Juvenal Rodríguez en La Capital+: el Mundial, Russo y la pasión rosarina

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Juvenal Rodríguez en La Capital+: el Mundial, Russo y la pasión rosarina

Newells busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

La metamorfosis del changuito: cómo se compra en los supermercados de Rosario

Por Facundo Borrego
Economía

La metamorfosis del "changuito": cómo se compra en los supermercados de Rosario

Rosario alcanzó la máxima calificación crediticia del país gracias a su disciplina fiscal
la ciudad

Rosario alcanzó la máxima calificación crediticia del país gracias a su disciplina fiscal

La marca de ropa deportiva Decathlon desembarca en el Portal Rosario

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La marca de ropa deportiva Decathlon desembarca en el Portal Rosario

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario
Policiales

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario

Bomba molotov al predio de Newells: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados
Policiales

Bomba molotov al predio de Newell's: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados

La licitación de la hidrovía entró a la recta final y se anunció la preadjudicación
Economía

La licitación de la hidrovía entró a la recta final y se anunció la preadjudicación

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía
Zoom

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

Adiós a un ídolo: murió el Indio Solari, la voz de los Redonditos de Ricota
Zoom

Adiós a un ídolo: murió el Indio Solari, la voz de los Redonditos de Ricota

Punta Quebracho, la historia que vuelve a latir entre el río y la memoria

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Punta Quebracho, la historia que vuelve a latir entre el río y la memoria

Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos
La Ciudad

Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos

Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado
La Ciudad

Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado

Fiscal suspendida por un caso de violencia de género: La Justicia debe llegar pronto
La Ciudad

Fiscal suspendida por un caso de violencia de género: "La Justicia debe llegar pronto"

Maquinaria agrícola: la industria busca cambiar de clima en Agroactiva

Por Alvaro Torriglia
Economía

Maquinaria agrícola: la industria busca cambiar de clima en Agroactiva

Adiós al papel en las farmacias: nuevo sistema de entrega de medicamentos
Información General

Adiós al papel en las farmacias: nuevo sistema de entrega de medicamentos

Puerto San Martín: evacuación de vecinos por fuerte olor en un taller 
La región

Puerto San Martín: evacuación de vecinos por fuerte olor en un taller 

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes
La Ciudad

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado
Policiales

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado