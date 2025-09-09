La selección argentina se despide en Ecuador, con la misión de defender el prestigio y de probar

Ganadora de las eliminatorias, la selección nacional jugará este martes, a las 20, la última fecha sin Lionel Messi ni Cuti Romero

Nico González, Mac Allister, que será suplente, y Lautaro Martínez, en la última práctica de la selección argentina.

La selección argentina se despedirá de las eliminatorias sudamericanas. La última fecha se jugará este martes y visitará a Ecuador, también clasificado al Mundial, en el estadio Monumental de Guayaquil, a las 20. Sin obligación por los puntos, porque hace varias fechas clasificó al Mundial, pero sí la de defender el prestigio conseguido por el campeón del mundo.

No estará Lionel Messi , que se decidió licenciarlo. Tampoco el suspendido Cristian Romero. Habrá otros que son el sostén de un plantel rico en variantes.

Lionel Scaloni tendrá la posibilidad de probar futbolistas con menor participación, frente a un adversario exigente, conducido por Sebastián Beccacece. De todos modos, el técnico argentino comenzará el partido con una base de titulares.

Uno de los cambios obligados es el ingreso de Leonardo Balerdi en la zaga por Cuti Romero, suspendido por la acumulación de tarjetas amarillas. El otro es la aparición de Lautaro Martíne z, para jugar con dos centrodelanteros, junto a Julián Alvarez, en lugar de la Pulga Messi. El crack rosarino fue liberado para no exigirlo, tras convertir dos goles en el triunfo sobre Venezuela por 3 a 0.

Más cambios en la selección argentina

Las restantes modificaciones serán tácticas. Gonzalo Montiel reemplazará a Nahuel Molina de marcador de punta derecho y Nicolás González jugará por Franco Mastantuono, a quien se espera ver en acción en la segunda etapa.

Una posibilidad menor es que en lugar de Nico González aparezca Alexis Mac Allister, que fue al banco contra Venezuela porque se incorporó más tarde, por un retraso en el vuelo que lo trajo a la Argentina.

Para Nicolás Otamendi, tal cual anunció, será su último partido por eliminatorias, el número 52. Quedó a 20 de los que más partidos registran en esta competencia clasificatoria: Lionel Messi y el ecuatoriano Iván Hurtado.

Otamendi.jpg Nicolás Otamendi jugará su último partido por eliminatorias.

Ecuador llega de empatar sin goles con Paraguay, de visitante. Como dijo su entrenador, el rosarino Beccacece, intentarán que el seleccionado argentino no juegue cómodo, es decir que no maneje con facilidad la pelota, aunque a la vez admitió que “no es sencillo”.

El seleccionado anfitrión cuenta con una pareja de zagueros de categoría mundial, Willian Pacho (PSG) y Piero Hincapié (Arsenal de Inglaterra). Pero necesitarán de muchos más para superar al campeón del mundo.

Las formaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Ángelo Preciado y Nilson Angulo; Moises Caicedo, Pedro Vitte y Alan Franco; Gonzalo Plata y Enner Valencia. DT. Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leando Paredes y Nicolás González; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Hora y TV: 20 - TyC y Canal 5.

Estadio: Monumental de Guayaquil.

Arbitro: Wilmar Roldán (COL).