La Capital | Ovación | selección argentina

La selección argentina se despide en Ecuador, con la misión de defender el prestigio y de probar

Ganadora de las eliminatorias, la selección nacional jugará este martes, a las 20, la última fecha sin Lionel Messi ni Cuti Romero

9 de septiembre 2025 · 06:10hs
Nico González

AFA

Nico González, Mac Allister, que será suplente, y Lautaro Martínez, en la última práctica de la selección argentina.

La selección argentina se despedirá de las eliminatorias sudamericanas. La última fecha se jugará este martes y visitará a Ecuador, también clasificado al Mundial, en el estadio Monumental de Guayaquil, a las 20. Sin obligación por los puntos, porque hace varias fechas clasificó al Mundial, pero sí la de defender el prestigio conseguido por el campeón del mundo.

No estará Lionel Messi, que se decidió licenciarlo. Tampoco el suspendido Cristian Romero. Habrá otros que son el sostén de un plantel rico en variantes.

Lionel Scaloni tendrá la posibilidad de probar futbolistas con menor participación, frente a un adversario exigente, conducido por Sebastián Beccacece. De todos modos, el técnico argentino comenzará el partido con una base de titulares.

Uno de los cambios obligados es el ingreso de Leonardo Balerdi en la zaga por Cuti Romero, suspendido por la acumulación de tarjetas amarillas. El otro es la aparición de Lautaro Martínez, para jugar con dos centrodelanteros, junto a Julián Alvarez, en lugar de la Pulga Messi. El crack rosarino fue liberado para no exigirlo, tras convertir dos goles en el triunfo sobre Venezuela por 3 a 0.

Más cambios en la selección argentina

Las restantes modificaciones serán tácticas. Gonzalo Montiel reemplazará a Nahuel Molina de marcador de punta derecho y Nicolás González jugará por Franco Mastantuono, a quien se espera ver en acción en la segunda etapa.

Una posibilidad menor es que en lugar de Nico González aparezca Alexis Mac Allister, que fue al banco contra Venezuela porque se incorporó más tarde, por un retraso en el vuelo que lo trajo a la Argentina.

>> Leer más: La selección que se viene: Franco Mastantuono debutó de titular y se afianza Thiago Almada

Para Nicolás Otamendi, tal cual anunció, será su último partido por eliminatorias, el número 52. Quedó a 20 de los que más partidos registran en esta competencia clasificatoria: Lionel Messi y el ecuatoriano Iván Hurtado.

Otamendi.jpg
Nicol&aacute;s Otamendi jugar&aacute; su &uacute;ltimo partido por eliminatorias.

Nicolás Otamendi jugará su último partido por eliminatorias.

Ecuador llega de empatar sin goles con Paraguay, de visitante. Como dijo su entrenador, el rosarino Beccacece, intentarán que el seleccionado argentino no juegue cómodo, es decir que no maneje con facilidad la pelota, aunque a la vez admitió que “no es sencillo”.

El seleccionado anfitrión cuenta con una pareja de zagueros de categoría mundial, Willian Pacho (PSG) y Piero Hincapié (Arsenal de Inglaterra). Pero necesitarán de muchos más para superar al campeón del mundo.

Las formaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Ángelo Preciado y Nilson Angulo; Moises Caicedo, Pedro Vitte y Alan Franco; Gonzalo Plata y Enner Valencia. DT. Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leando Paredes y Nicolás González; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Hora y TV: 20 - TyC y Canal 5.

Estadio: Monumental de Guayaquil.

Arbitro: Wilmar Roldán (COL).

Noticias relacionadas
Lionel Scaloni y Lionel Messi. El Diez no estará ante Ecuador en el cierre de Eliminatorias.

Lionel Scaloni, contundente: "No hablé con Messi sobre el próximo Mundial"

La selección argentina visitará a Ecuador en el Monumental Banco Pichincha por la última fecha de Eliminatorias

¿Cuándo juega la selección argentina?: hora, canal y  formaciones ante Ecuador

Fueron 24 años de estar en la selección argentin, pero muchísimos más de esfuerzos previos, sostuvo Vanina Correa, una gran referente del fútbol femenino.

Vanina Correa, del "andá a limpiar tu casa" a hacer historia en el fútbol femenino

Messi disfrutó de la victoria ante Venezuela cerca del final de su carrera albiceleste.

Messi habló de su última gran noche en Argentina: "Todavía me deja sin palabras"

Ver comentarios

Las más leídas

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

Lo último

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Pami ofrece anteojos gratuitos a sus afiliados: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Pami ofrece anteojos gratuitos a sus afiliados: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Goleada plácida del peronismo

Goleada plácida del peronismo

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Once empresas se presentaron a la licitación para realizar las obras que tienen un presupuesto de 4 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 270 días.

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario
Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada
POLICIALES

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Por Pablo Mihal
Ovación

Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos
Zoom

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos

La Constitución de Santa Fe impulsará las pruebas de aprendizaje: Un paso fundamental
Política

La Constitución de Santa Fe impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria: El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado

Pullaro cruzó a Milei tras la convocatoria: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Barrancas: denuncian grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

El dólar blue se disparó en Rosario tras la derrota bonaerense de Milei: a cuánto cerró este lunes

San Francisco romperá el aislamiento con el asfaltado del acceso que la conectará con Venado Tuerto

San Francisco romperá el aislamiento con el asfaltado del acceso que la conectará con Venado Tuerto

Ovación
Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Por Pablo Mihal
Ovación

Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Empiezan en Rosario los Jadar, los juegos que harán historia

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

El reencuentro de Scaloni y Beccacece, un pasado en común, críticas en el medio y ahora elogios

El reencuentro de Scaloni y Beccacece, un pasado en común, críticas en el medio y ahora elogios

Policiales
Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada
POLICIALES

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Grave acto de vandalismo contra una vecinal que sufrió 18 robos en tres años

Grave acto de vandalismo contra una vecinal que sufrió 18 robos en tres años

La Ciudad
Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses
La Ciudad

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe
Política

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque
Información General

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

El Congreso de EEUU publicó una carta que Trump le habría enviado a Epstein
Información General

El Congreso de EEUU publicó una carta que Trump le habría enviado a Epstein

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre
El Mundo

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre

Apareció un nuevo mural de Banksy, pero Londres anunció que va a removerlo
Zoom

Apareció un nuevo mural de Banksy, pero Londres anunció que va a removerlo

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei

Por Facundo Borrego
Política

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas hace leña del caído Milei

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada de Astronomía
La Ciudad

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada de Astronomía

Créditos Nido: quiénes son los ganadores del sorteo número 14
Economía

Créditos Nido: quiénes son los ganadores del sorteo número 14

Sin luz y con aulas rotas: una escuela rosarina suspendió las clases por vandalismo
La Ciudad

Sin luz y con aulas rotas: una escuela rosarina suspendió las clases por vandalismo

El gesto romántico de Lamine Yamal que confirma su relación con Nicki Nicole
Zoom

El gesto romántico de Lamine Yamal que confirma su relación con Nicki Nicole

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria
Policiales

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Pasaportes fallados: No hubo controles y faltó previsión, sostuvo Esteban Paulón
INFORMACION GENERAL

Pasaportes fallados: "No hubo controles y faltó previsión", sostuvo Esteban Paulón

Microtráfico: allanamientos en San Francisquito tras denuncias de vecinos al 911
POLICIALES

Microtráfico: allanamientos en San Francisquito tras denuncias de vecinos al 911

Milei fue el búnker de LLA y admitió: Hemos tenido una clara derrota
Política

Milei fue el búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"

Kicillof: Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia
Política

Kicillof: "Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia"

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: dos condenados
POLICIALES

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: dos condenados

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo
Información General

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez
Zoom

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción 3 %
Política

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3 %"