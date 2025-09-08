La Capital | Policiales | Condenas

Piden condenas por atentar con tiros y bombas contra frigoríficos de la región y el Sindicato de la Carne

Un fiscal requirió penas de 10 a 14 años de prisión contra tres acusados por ataques extorsivos ordenados por Pupito Avalle, un penado a perpetua como referente de Los Monos

8 de septiembre 2025 · 17:55hs
Fausta al 5300

Foto. Virginia Benedetto / La Capital

Fausta al 5300, barrio Saladillo. Alí dos hombres que se desplazaban en moto incendiaron y balearon la sede del Sindicato de la Carne.
Uno de los ataques con tiros y fuego al frente de la sede del Sindicato de la Carne.

Foto captura de video

Uno de los ataques con tiros y fuego al frente de la sede del Sindicato de la Carne.

Tres detenidos como parte del equipo de Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, un "gerente" de Los Monos en Villa Gobernador Gálvez condenado a prisión perpetua, fueron acusados por una serie de ataques armados e incendiarios cometidos en abril del año pasado contra el Sindicato de la Carne y empresas de la industria frigorífica de la región. En una audiencia de preparación del juicio por los atentados, un fiscal pidió condenas de 10 a 14 años de prisión para los acusados, uno de ellos por ocuparse de la logística desde una cárcel rosarina y los otros dos como tiratiros en moto detenidos tras el último ataque.

La serie de siete atentados a balazos y con bombas molotov se extendió entre el 3 y el 16 de abril del año pasado en Rosario y Villa Gobernador Gálvez y tuvo como blanco no sólo a la sede sindical del barrio Saladillo sino a los frigoríficos Paladini, Swift, Mattievich, Coto y Sugarosa. Las intimidaciones, según planteó en su acusación el fiscal Franco Carbone, tenían como finalidad extorsionar al secretario general del Sindicato de la Carne, José Alberto Fantini, y a trabajadores de la industria frigorífica.

Las prácticas extorsivas a sindicalistas, comerciantes, políticos y medios de comunicación fueron parte del sello que, además de asesinatos y balaceras a escuelas, distinguió a la asociación ilícita dirigida desde la cárcel por Pupito Avalle, preso como segunda línea de Los Monos. La imputación a la banda —once personas detenidas por un total de 46 hechos— se produjo en octubre de 2023. Seis meses después ocurrió la saga de atentados que ahora se encamina a juicio.

Regente de Los Monos

En marzo pasado Pupito aceptó en un juicio abreviado una condena a prisión perpetua como el líder de una violenta banda que, en ocasiones, llego a llamar él mismo a las víctimas por teléfono desde la cárcel. La organización tenía división de tareas y roles asignados. Funcionó entre marzo de 2021 y octubre de 2023 con epicentro en Villa Gobernador Gálvez y alcance en las zonas sur y sudoeste de Rosario. Como rubro fuerte de la banda destacaron las extorsiones y balaceras, aunque también se le asignaron al menos cuatro homicidios.

Entre ellos el de Osvaldo “Popito” Zalazar, quien había sido acusado y luego absuelto por la ejecución del jefe de Los Monos Claudio “Pájaro” Cantero de 2013. Cumplía condena por un homicidio cuando el 14 de agosto de 2022, durante un traslado, fue acribillado en una emboscada a un móvil penitenciario en Pérez. Hace nueve días los cuatro acusados por el crimen fueron condenados a perpetua tras un juicio oral. El miércoles pasado, en tanto, el barrabrava Gerardo “Dibu” Gomez fue imputado como miembro de la banda de Avalle y por un asesinato de 2022 tras figurar entre los prófugos más buscados de la provincia.

>>Leer más: Ataques al Sindicato de la Carne y frigoríficos: imputaron a "Pupito" Avalle y otras seis personas

La investigación de los atentados al Sindicato de la Carne arrojó que el hecho de estar detenido en la cárcel federal de Ezeiza no le impidió a a Avalle, como cabeza de la organización, triangular llamadas para orquestarlos. A través de dos mujeres que estaban autorizadas para comunicarse con él por teléfono impartió órdenes a un preso en la cárcel Francia al 4800, en la ex jefatura de Policía.

Reparto de funciones

Se trata, según la pesquisa, de Fabricio Hernández, para quien el fiscal Carbone solicitó una pena de 14 años y 4 meses en una audiencia preliminar al juicio celebrada el viernes pasado en el Centro de Justicia Penal. Lo acusó como instigador de los delitos de abuso de armas, intimidación agravada por el uso de explosivos y daño. El interno, dijo el fiscal, fue el encargado de seleccionar a quienes llevarían a cabo los ataques.

Así, bajo promesa de pago contrató a personas no identificadas y a Sergio Luis Romero, quien sorteó junto a Cristian Damián Rubio una persecución policial cuando estaban por arrojar una molotov y carteles intimidatorios a metros del Frigorífico Sugarosa en Villa Gobernador Gálvez.

Para Romero el fiscal solicitó 12 años de prisión como coautor de una intimidación publica agravada por el uso de explosivos, cuatro hechos de encubrimiento, daño y resistencia a la autoridad. Para Rubio requirió a10 años de prisión por los mismos delitos, a excepción del de daño. El juez Hernán Postma aceptó el planteo acusatorio y dispuso luego un cuarto intermedio para la continuación del trámite, en el que se ajustan detalles de cara al juicio.

>>Leer más: Pupito Avalle, gerente de Los Monos en Villa Gobernador Gálvez, condenado a prisión perpetua

La saga

El primer ataque de la saga fue el 3 de abril del año pasado alrededor de las 22.10 en la sede sindical de Fausta al 5300. Dos hombres en una moto Guerrero GR6 300 sin dominio se acercaron al edificio, prendieron fuego la puerta y efectuaron al menos cuatro disparos con una pistola 9 milímetros. Luego dejaron una nota con contenido intimidatorio.

Veinte minutos más tarde, en San Luis y Libertad de Villa Gobernador Gálvez personas aún no identificadas arrojaron una bomba molotov contra un bicicletero ubicado en el interior de la empresa Paladini, lo que causó el incendio de cinco motos. También arrojaron un cartel con una inscripción.

Cuatro días después, a las 20.45 del 7 de abril, desconocidos incendiaron un camión marca Mercedes Benz estacionado en la puerta del Frigorífico Swift, en Juan Domingo Perón y Lavalle de Villa Gobernador Gálvez. A una hora similar, las 20.40 del 9 de abril, un nuevo atentado sacudiría a esa ciudad cuando dos hombres en una moto Guerrero GR6 negra y roja efectuaron al menos cinco disparos 9 milímetros contra el Frigorífico Mattievich, en San Luis y San Diego, donde dejaron una nota con un mensaje.

>>Leer más: El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua

A los veinte minutos, el mismo día, en Lamadrid al 300 bis de Rosario desde la misma moto balearon la sede del Frigorífico Coto. Fueron al menos dos disparos con una pistola 9 milímetros marca Browning. La empresa de la zona sur volvería a ser atacada el 14 de abril a las 21.27. Entonces un hombre que para la acusación era Romero arrojó una bomba molotov hacia el interior del edificio y luego dejó una nota amenazante.

Según la Fiscalía, contó con la ayuda de una hermana que tomó una foto del local y otra que consiguió las botellas de vidrio para fabricar los explosivos caseros, además de acercarse a filmar el accionar policial tras el atentado. Esto, con el objeto de enviarle el video a su hermano para que éste pudiera acreditar el trabajo cumplido ante Hernández y recibir el pago por la tarea.

Por último, un control policial abortó un inminente ataque al Frigorífico Sugarosa de Filippini y San Diego de Villa Gobernador Gálvez el 16 de abril. Efectivos del Comando Radioeléctrico intentaron identificar a dos motociclistas que iban en una moto Guerrero GR6. Se originó una persecución que terminó en la vía, a unos 850 metros, donde apresaron a Rubio con bombas molotov y tres carteles intimidatorios dirigidos a las empresas Sugarosa, Paladini y el Sindicato de la Carne.

Su acompañante, que según la acusación era Romero, logró huir. Pesaba sobre él un pedido de captura cuando lo apresaron al poco tiempo, en mayo del año pasado. Los fueron acusados de haber recibido la moto Guerrero sin desconocer que había sido robada el 9 de marzo y usada para perpetrar al menos otros tres ataques.

Noticias relacionadas
El adolescente fue trasladado al Heca después de la agresión.

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Los protagonistas del conflicto terminaron en la comisaría 10ª.

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Investigación por microtráfico. Partes de los elementos incautados en los allanamientos en barrio San Francisquito.

Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito

piedras en la autopista rosario-santa fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

Ver comentarios

Las más leídas

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Franco Colapinto detrás de Pierre Gasly, pero ya está a su altura

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Franco Colapinto detrás de Pierre Gasly, pero ya está a su altura

Lo último

La industria nacional volvió a caer: cerró julio con una baja del 2,3%

La industria nacional volvió a caer: cerró julio con una baja del 2,3%

Efecto derrota: Milei convocará a los gobernadores a una mesa de diálogo

Efecto derrota: Milei convocará a los gobernadores a una mesa de diálogo

Guillermo Francos le escribió a Axel Kicillof para felicitarlo por la victoria electoral

Guillermo Francos le escribió a Axel Kicillof para felicitarlo por la victoria electoral

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región y el Sindicato de la Carne

Un fiscal requirió penas de 10 a 14 años de prisión contra tres acusados por ataques extorsivos ordenados por Pupito Avalle, un penado a perpetua como referente de Los Monos
Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región y el Sindicato de la Carne
Efecto derrota: Milei convocará a los gobernadores a una mesa de diálogo
Política

Efecto derrota: Milei convocará a los gobernadores a una mesa de diálogo

Alertan por un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas en Santa Fe

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Alertan por un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas en Santa Fe

Después del 20 no entra un peso: el duro diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

"Después del 20 no entra un peso": el duro diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Sorpresiva crítica de un candidato de Milei: Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes
Política

Sorpresiva crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta
Policiales

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Franco Colapinto detrás de Pierre Gasly, pero ya está a su altura

Dos deslices y una orden urgente dejaron a Franco Colapinto detrás de Pierre Gasly, pero ya está a su altura

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Ovación
Central Córdoba no pudo ganarle a Leandro N. Alem con diez pero volvió a jugar como para ilusionarse
Ovación

Central Córdoba no pudo ganarle a Leandro N. Alem con diez pero volvió a jugar como para ilusionarse

Central Córdoba no pudo ganarle a Leandro N. Alem con diez pero volvió a jugar como para ilusionarse

Central Córdoba no pudo ganarle a Leandro N. Alem con diez pero volvió a jugar como para ilusionarse

Fórmula 1: cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto

Fórmula 1: cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto

Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Policiales
Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región y el Sindicato de la Carne
Policiales

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región y el Sindicato de la Carne

Grave acto de vandalismo contra una vecinal que sufrió 18 robos en tres años

Grave acto de vandalismo contra una vecinal que sufrió 18 robos en tres años

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde 500 mil pesos y hasta una casa en Funes

Santa Fe remata bienes incautados al delito: autos desde 500 mil pesos y hasta una casa en Funes

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

La Ciudad
Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Después del 20 no entra un peso: el duro diagnóstico de los almaceneros de Rosario

"Después del 20 no entra un peso": el duro diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Juegos Jadar: el desfile de delegaciones y un show de láser inaugurarán la competencia

Juegos Jadar: el desfile de delegaciones y un show de láser inaugurarán la competencia

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada Latinoamericana de Astronomía

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada Latinoamericana de Astronomía

Pasaportes fallados: No hubo controles y faltó previsión, señaló un diputado
INFORMACION GENERAL

Pasaportes fallados: "No hubo controles y faltó previsión", señaló un diputado

Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito
POLICIALES

Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito

Potrero La Calamita, un lugar donde florece la solidaridad para sacar a los pibes de la calle

Por Matías Petisce
La Ciudad

Potrero La Calamita, un lugar donde florece la solidaridad para sacar a los pibes de la calle

Milei fue el búnker de LLA y admitió: Hemos tenido una clara derrota
Política

Milei fue el búnker de LLA y admitió: "Hemos tenido una clara derrota"

Kicillof: Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia
Política

Kicillof: "Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia"

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres
POLICIALES

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

El tiempo en Rosario: lunes con nubes y la máxima en leve aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con nubes y la máxima en leve aumento

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo
Información General

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez
Zoom

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción 3%
Política

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3%"

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires
Economía

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires

Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia
La Ciudad

Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales
La Ciudad

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newells
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newell's

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Policiales

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

El influencer de Dios: el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología
Información General

"El influencer de Dios": el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología

Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa
Información General

Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa

La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina
Información General

La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina

La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares
Información General

La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares